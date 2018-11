Klatret på tabellen

sport

Både Alta IF og Tverrelvdalen spilte to hjemmekamper i 3. divisjon sist helg. For Alta IFs del startet det ypperlig med 28-23-seier over Tromsø 3, mens Tverrelvdalen fikk det litt for tøft og tapte 15-25 mot Tromsø 2 (se egne saker).

Ledet Alta IF til seier Amanda Brendgen og Vanessa Delgado Monsen scoret syv mål hver hjemme mot Tromsø 3.

Tapte med ti mål Tverrelvdalens håndballdamer fikk det litt for tøft mot Tromsø 2.

Alta IF kunne klatre til andreplass på tabellen med poeng mot Tromsø 2 på søndag, og det var akkurat det de gjorde. Kampen endte uavgjort 25-25 etter at hjemmelaget hadde ledet 13-11 til pause. Dermed tok de seg forbi Bardu med ett poengs margin. Som i lørdagens match var det Amanda Brendgen som var Alta IFs beste kort offensivt. Hun satte inn ni spillemål mot Tromsøs andrelag.

Sunniva Olsen (4), Vanessa Delgado Monsen (4), Kathrine Ulvatne (2), Karina Sivertsen (2), Jenny Marie Mannsverk (1), Helene Boberg Stordalen (1), Ronja Sørensen Vidje (1) og Maria Brox Fjellheim (1) var også påpasselig frempå.

Tverrelvdalen-damene lyktes ikke på lørdagen, men slo tilbake med en meget sterk 25-13-seier over Tromsø 3 på søndag. Stillingen til pause var 14-9. Helene Wulff-Pedersen var hjemmelagets mestscorende spiller med seks fulltreffere. Også Anja Hætta (5), Kathrine Suhr (4), Nina Helene Kristensen (4), Helene Strøm (3), Stine Andersen (2) og Laila Heimstad (1) tegnet seg på scoringslista for TIL.

Tverrelvdalen er for øyeblikket på femteplass i den nordligste 3.-divisjonsavdelinga for kvinner. Serieleder TSI trygget tabelltoppen da de slo TSI 2 33-20 i Krafthallen i Tromsø mandag kveld. TSI har med det vunnet alle sine syv første kamper denne sesongen. Alta IF, Bardu og BUL følger på de neste plassene. BUL har bare spilt fire kamper så langt.