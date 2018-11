Kapret tredjeplass

sport

Lørdag og søndag var den amerikanske proffligaen i sccotercross i gang igjen, og som i fjor er både Martin Moland og Malene Trosten Andersen involvert. Sesongens første to løp ble kjørt i Duluth i Minnesota, og begge Alta-kjørerne kan si seg fornøyd med starten.

Uheldig i finalen

I lørdagens konkurranse var det bare Trosten Andersen som kvalifiserte seg til finale av disse to. Martin Moland fikk ikke mulighet til å slåss om en topplassering i sin klasse, som er Pro Lite. Vadsø-jenta leverte gode kvalifiseringsrunder, men var litt uheldig i finalen og endte på tredjeplass.

– Tok andre- og førsteplass i mine kvalifiseringsheat. I finalen ble jeg stående fast i den første svingen fordi noen foran meg tippa på scooteren. Men jeg kom meg til slutt ut, og klarte å kjøre meg opp til en pallplass, skriver Trosten Andersen på sine facebookside.

Gode nordiske prestasjoner

Søndag var det nye sjanser, og denne gangen fikk Martin Moland det til å stemme bedre. Han kjørte inn til andreplass i begge kvalifiseringsheatene, og var dermed klar for sesongens første finaleløp. Her fortsatte han å levere prestasjoner på et meget høyt nivå, og endte til slutt som nummer tre etter Leo Patenaude og Francis Pelletier.

Også Trosten Andersen kapret en ny pallplass. Hun ble slått av Megan Brodeur og Taven Woodie, men tok altså sin andre tredjeplass på to dager.

Også Elias Ishoel fra Oppdal slo til med en tredjeplass. Han kjører i Pro-klassen. Svenske Adam Renheim fulgte på fjerdeplass.