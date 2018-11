Slapp unna med æren i behold

sport

Alta IF - Nordstrand 26-34:

Selvtilliten var på topp etter forrige helgs seier over Bravo, men Alta IF-spillerne kom brutalt ned på jorda igjen da topplaget Nordstrand gjestet Altahallen søndag ettermiddag. Gjestene fra hovedstaden ville overta tabelltoppen i 2. divisjon avdeling 1 med seier, og det klarte de helt fint.

Det var nemlig ingen tvil om hvem som hadde det beste mannskapet i Altahallen denne helga. Nordstrand var det førende laget gjennom hele kampen, og en stund så det ut som at det skulle gå skikkelig ille for det unge hjemmelaget. Nordstrand ledet 15-10 til pause, og punkterte kampen de første ti minuttene i andre omgang. Da utnyttet de feil i Alta-angrepet og kontret inn mål på mål.

– Vi gjorde altfor mange feil fremover på banen i dag. Det ble vi straffet knallhardt for. Jeg synes vi klarte oss bra defensivt i perioder, men det hjalp lite når vi gang på gang kastet bort ballen eller bommet på store målsjanser. Man må ha bedre uttelling fremover hvis man skal ha noen som helst mulighet til å tukte et lag som Nordstrand, kommenterer Kai Erik Bull, som ledet laget sammen med Ken Ingebrigtsen og en skadet Kristian Agledahl.

Overtar for Skaufel Kristian Agledahl blir Kai Erik Bulls sparringspartner i hjemmekampen mot Nordstrand.

Alta IF-guttene tok seg sammen utover i omgangen og unngikk i hvert fall et ydmykende sluttresultat. Gjestene fra Oslo vant 34-26 og er ny serieleder i avdelingen. Alta IF falt fra sjette- til syvendeplass.

– Vi visste at dette kom til å bli tøft. Men jeg må innrømme at jeg var skikkelig skeptisk da det raknet fullstendig i begynnelsen av andreomgangen. Guttene skal ha honnør for at de skjerpet seg og fullførte på en ordentlig måte, sier Bull, som fikk skryt av Nordstrand-trener Tom Fokstuen.

– Han kom bort til oss etter kampen og skrøt av den innsatsen guttene la ned i dag. Det er hyggelig å ta med seg. Selv om vi fikk det tøft i dag synes jeg vi er i stadig utvikling, og det positive vi tar med oss fra denne kampen er forsvarsspillet, avslutter han.

Aleksander Maisenhølder var Alta IFs mestscorende spiller i dette oppgjøret. Han noterte seg for syv fulltreffere. De øvrige målene ble scoret av Erlend Strøm Johnsen (5), Andreas Bjørkmann (4), Brage Brendgen (3), Stian Parken (3), Tom Harald Granshagen (2), Sigve Åkerøy Pettersen (1) og Micael Kim Øystein Lindholm Andersen (1).

Alta IFs neste kamper er borte mot Bækkelaget 2 og Haslum IL 15.- og 16. desember. Søndagens match var siste hjemmekamp i år. Neste gang Alta-guttene skal i aksjon i Aulaen er det Kolbotn som kommer på besøk. Det skjer søndag 13. januar.