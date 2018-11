Overtar for Skaufel

sport

Søndag er det klart for Alta IFs femte hjemmekamp for sesongen. Alta IF har etter de begynte samarbeidet med naboklubben BUL fått en bra start og er nummer seks i 2. divisjon avdeling 1 med åtte poeng. Rune Skaufel og Kai Erik Bulls mannskap slo Bravo sist helg, men får det tøffere nå.

I morgen er det topplaget Nordstrand som gjester Altahallen. De har like mange poeng som serieleder Fjellhammer, og kan altså ta over tabelltoppen med seier i Aulaen.

Alta IFs rutinerte bakspiller Kristian Agledahl pådro seg en kneskade da Bravo ble slått for en knapp uke siden, og han har hinket rundt på krykker siden den gang. Men Agledahl vil gjerne bidra, og får muligheten til det på søndag. Hovedtrener Rune Skaufel er nemlig bortreist, noe som åpner for at Agledahl kan ta plass på benken. Det er Kai Erik Bull som skal lede laget, men får altså nyttige innspill fra den kneskadde 30-åringen.

– Dette er en veldig god løsning for oss. Kristian er en rutinert gutt som har vært ute en vinterdag før. Han har erfaring fra Eliteserien og 1. divisjon, og kan bidra med mye fra benken, sier Rune Skaufel på telefon fra Tyskland.

– Kristian og Ken Ingebrigtsen blir med i teamet på søndag, så vi skal nok klare oss fint. Men det er ingen tvil om at vi møter et meget godt håndballag. Dette blir en vanvittig tøff utfordring for våre gutter. Vi mistet dessverre en av våre få rutinerte spillere med skade, noe som gjør at gjennomsnittsalderen på troppen går ytterligere ned på søndag. Men Kristian ønsker å bidra fra benken, og det er vi glade for, kommenterer Kai Erik Bull.

Verken trenerteamet eller Agledahl selv vet hvor alvorlig denne skaden er. Det finner de trolig ut av i neste uke.

– Han skal undersøkes nærmere i Tromsø på mandag. Da blir det tatt CT-røntgen av kneet, noe som trolig vil gi oss svar på hvor lenge han blir ute. Vi kan ikke gjøre annet enn å håpe på det beste, sier Bull.

Han håper publikum kommer tilbake i hallen og hjelper laget på samme måte som de gjorde da Bravo ble slått forrige søndag. Da var det beryktede aulasuset tilbake, og effekten av det voldsomme spetakkelet skal ikke undervurderes.

– Vi har et ungt, men sultent lag som blir skikkelig giret opp når de får publikum i ryggen på den måten. Energien fra publikum vil smitte over på spillerne. Nordstrand er gode, og vi må gjøre en jobb med å stoppe spesielt venstresiden deres. Der har de to-tre veldig gode spillere. Men de er ikke uslåelig. Selvtilliten i spillergruppa er på topp etter sist søndags flotte forestilling, så vi skal bite skikkelig fra oss, avslutter han.

Oppgjøret starter klokken 15.00.