Berger vil ikke ha radikale endringer

– Vi er godt i gang med jakten på en ny hovedtrener. Ganske mange har meldt sin interesse for jobben, og så har vi også sjekket ut en del navn som ikke har tatt direkte kontakt med oss. Vi holder fortsatt på å sondere terrenget for å få en fullstendig oversikt over hvilke alternativer som er der ute, forteller sportslig koordinator og kontorleder Rune Berger, som selv var assistenttrener under Bård Flovik denne sesongen.

Får hjelp av utvalg

Berger legger ikke skjul på at han har hektiske dager. Fotballgruppas styreleder Tron Møller Natland ble far for første gang i forrige uke, og har tatt litt fri for å være sammen med familien. Dermed er det Berger som i all hovedsak jobber med trenerspørsmålet.

– Det er mye som skjer for tida. I tillegg til å få på plass en ny hovedtrener har vi en del spillere på utgående kontrakter. Det er nok å henge fingrene i, fastslår Berger.

– Akkurat nå er det i stor grad jeg som styrer prosessen, men det kommer et utvalg på plass som skal bidra med innspill og vurdering av de aktuelle kandidatene. Så blir det til slutt styret som avgjør hvem som skal ha hovedansvaret for herrelaget neste sesong.

Må tenke talentutvikling

Som flere har vært inne på, deriblant kaptein Mats Frede Hansen, er både klubben og spillerne veldig godt fornøyde med den jobben Bård Flovik gjorde i sitt første og eneste år som Alta IFs hovedtrener. Rune Berger & co vil gjerne at treneren som overtar bygger videre på Floviks grunnfilosofi.

– Vi er selvsagt ute etter en trener som har egne tanker og ideer om hvordan vi kan bli bedre. Men vi har et sterkt ønske om å spillemessig fortsette i samme retning som det vi gjort gjennom dette året. Målet er å få inn en ambisiøs lederskikkelse som kan ta både laget og klubben et steg videre, sier Berger og utdyper:

– Trenerens fremste oppgave er å få mest mulig ut av det mannskapet han har til rådighet. Gode resultater betyr mye. Men vi ønsker at denne personen også har et sterkt fokus på talentutvikling, som blir en viktig del av klubbens videre strategi. Vi må ikke bare tenke 2019, men også 2024 og 2029, kommenterer Berger.

Mangler mange signaturer

Det er slett ikke utenkelig at den neste hovedtreneren blir en person som avtroppende Alta IF-sjef Bård Flovik har anbefalt.

– Jeg prater med Bård stort sett hver eneste dag. Han jobber fortsatt i klubben og er med på å legge til rette for det som skal skje videre. Bård har et stort kontaktnett, så det er helt naturlig at han er involvert på et vis. Han bidrar så mye som vi ønsker, forteller Berger, som også mangler en rekke underskrifter fra sentrale spillere. Mats Frede Hansen, Daniel Rojas, Magnus Nikolaisen, Dag Andreas Balto og Øyvind Veseth Olsen er blant de som ikke har forlenget sine kontrakter med klubben.

– Vi har hatt god dialog med disse spillerne, men jeg tviler vel på at vi får på plass noen nye avtaler før trenerspørsmålet er avklart. Det er helt naturlig at de vil vite hvem som trener laget før de bestemmer seg, avslutter Rune Berger.