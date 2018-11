Altahallens nye maestro

sport

Alta IFs trenerduo Rune Skaufel og Kai Erik Bull er ikke redd for å satse på klubbens unge spillere i allnorsk 2. divisjon. Mange av de som har startet kampene i år spilte 3.-divisjonshåndball i BUL forrige sesong, og de har tilpasset seg nivået på en imponerende måte.

Fikk energikick av publikum

Rutinerte Kristian Agledahl og Tom Harald Granshagen startet på benken da Bravo gjestet Altahallen i går. I stedet fikk Niclas Lindholm Andersen, Brage Brendgen, Torkel Haraldstad Hanssen og Aleksander Maisenhølder sjansen i midten, mens Stian Parken og Andreas Bjørkmann fikk tillit på hver sin kant. Ingen gjorde seg bort, og spesielt playmaker Aleksander Maisenhølder leverte en meget god kamp. Også unge Kristian Karlstrøm, som fikk mye spilletid på strek utover i matchen, hadde en god dag på «jobben».

– Ja, det var bra. Vi lyktes med det taktiske opplegget, og det var bred enighet i spillergruppa om at denne kampen skulle vinnes. Å være det beste nordnorske laget i 2. divisjon betyr noe for oss. Det var ikke snakk om å tape, sier Maisenhølder til A-sporten.

19-åringen var kampens store profil med ni nettkjenninger. Han viste også muskler og gode defensive ferdigheter i forsvarsspillet. Maisenhølder legger ikke skjul på at det hjalp å ha godt over 700 ivrige publikummere på tribunen.

– Det var helt sykt. Jeg får gåsehud bare av å tenke på det. Det var utrolig bra å være utpå der da Aula-suset slo inn i sluttminuttene. For meg fungerer det som en «boost», og jeg tipper at de andre på laget føler det på samme måte. En sånn stemning kan nok bikke noen dommeravgjørelser i vår favør, selv om det ikke skjedde i går. Det var en god dag, smiler den målfarlige bakspilleren.

Voldsom smell

Han synes det er flott at trenerne holder det de lover når det kommer til spilletid.

– De som presterer på trening får spilletid i kampene. Det har vært filosofien til Rune Skaufel og Kai Erik Bull, og kamper som dette viser at trenerne er til å stole på. Alle som har lyst til å spille mye får sjansen til å vise det på treningsfeltet. Det trigger i hvert fall meg, for jeg trives langt bedre på banen enn på benken, forteller Maisenhølder.

En kjedelig hendelse midtveis i første omgang la en liten demper på festen. Kort tid etter at Niclas Lindholm Andersen hadde forlatt banen med en lårhøne, gikk Kristian Agledahl i bakken etter en duell. Og det var tydelig at veteranen hadde det vondt. Smerten var til å ta og føle på for de fremmøtte i hallen.

– Det var forferdelig å høre hvor vondt Kristian hadde det. Men han tok det som en mann og ble værende i hallen til etter kampslutt. Vi håper at det går bra med både han og Niclas. Vi vil gjerne ha de tilbake så fort som mulig, sier 19-åringen, som mener at klubben kan sikte litt høyere enn å berge plassen denne sesongen.

– Det viktigste er selvsagt å berge plassen, men jeg synes kanskje vi bør tørre å justere målsettingen noe. Vi er i stadig utvikling, og vil bare bli bedre utover i sesongen. Det ser i hvert fall veldig bra ut så langt, avslutter han.