Gir 8.000 kr til kreftforeninga

En tilnærmet fullsatt hall fulgte oppgjøret mellom BULs håndballdamer og Alta IFs fotballherrer. Planen var at halvparten av inntektene fra showkampen skulle gå til Barnekreftforeninga, men arrangøren valgte å gi litt ekstra. De er veldig takknemlig for alle som møtte opp og støttet en god sak.

– De endelige tallene er ikke helt klare, men det virker som at vi fikk inn litt over 10.000 kroner. Vi har bestemt oss for at 8000 kroner skal gå til Barnekreftforeninga, som var det veldedige formålet vi hadde valgt denne gangen. Det er litt mer enn vi hadde tenkt, men innsamlingsaksjonen var det aller viktigste med showkampen. Jeg ønsker å rette en stor takk til alle som kom i BUL-hallen på onsdag. Rammene for dette oppgjøret var helt optimale, fastslår BULs dametrener Vebjørn Slettli.

– Det var dessuten mange som vippset både oss og Barnekreftforeninga direkte, så vi er godt fornøyde med kvelden sett under ett.

Han og spillerne er ekstra takknemlige for alle de unge BUL- og Alta IF-maskotene som var på plass i BUL-hallen på onsdag.

– De laget kjempestemning med sine heiarop og herlige entusiasme på sidelinja. Det gjorde det ekstra artig for de som var utpå banen. Tusen hjertelig takk, smiler Slettli.

Han synes arrangementet var meget bra, og håper at dette er et prosjekt som er kommet for å bli.

– Vi synes at det er morsomt å forene klubbene, og ikke minst samle fotball- og håndballspillere til en felles innsats for en god sak. Folk har vært flinke til å støtte opp om initiativet, og det gjør at vi i tre år har kunne gitt en fin sum til veldedighet. Med så mange flotte unge maskoter på plass var det helt naturlig at pengene gikk til Barnekreftforeninga. Vi sees igjen til neste år, sier BUL-sjefen.

BUL-damene vant prestisjefighten Vegard Braaten imponerte, men ikke nok til at Alta IF-guttene klarte å hamle opp med BULs håndballdamer.

– Vi hadde det gøy, og det var artig å se at det kom så mye folk. Dette tiltaket gir nok noen kroner til Barnekreftforeningen. Det er veldig fint å kunne bidra på denne måten, sier Vegard Braaten, som delte ut en signert Alta IF-drakt til en heldig vinner i pausen.

