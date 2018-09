Klare for samarbeidets første ordentlige test

sport

Etter at håndballsesongen 2017/2018 ble avsluttet i april ble det endelig klart at idrettslagene i Alta inngår et omfattende samarbeid på tvers av klubbgrensene. Alta IFs herrelag fikk beholde plassen i allnorsk 2. divisjon, og ble dermed byens satsingsklubb på herresiden. BUL skal være en arena for rekruttene. Damelagene spiller i samme divisjon og samarbeider enn så lenge ikke på samme måte.

Fokuserer på eget spill

Samarbeidet gjelder også for byens ungdommer i alderen 16-18 år, og det er disse spillerne som får sin første ordentlige test denne helga. Jentene har samlet seg under BUL-navnet og skal prøve å kvalifisere seg for både Bring- og Lerøyserien, mens guttene som bærer Alta IF-logoen skal ut i bringseriekvalik. Guttelaget på 18-årssiden spiller ikke kvalik før i oktober.

A-sporten var innom Altahallen i går, der G16-laget gjorde sine siste forberedelser før de i dag satte kursen sørover. Alta IF skal møte Kongsvinger og Vestby på lørdag, samt Heimdal på søndag. De to beste i pulja går rett inn i seriespillet, mens treeren skal spille ekstrakvalik i oktober.

– Vi gleder oss veldig til å måle krefter med klubbene sørfra. Jeg vet ikke så mye om lagene vi skal møte, men har litt info som vi bruker i kampforberedelsene. Vi konsentrerer oss først og fremst om vårt eget spill. Forhåpentligvis vil det være godt nok, sier G16-trener Rune Skaufel, som har ansvaret for Bring-laget sammen med A-lagsspiller Lars Erik Lingjærde.

Fornøyd med samarbeidet

Han er veldig glad for at håndballklubbene i Alta har kommet til enighet om en felles satsing der de beste unge talentene i byen spiller på samme lag.

– Dette er måten å gjøre det på. Vi har fått samlet en veldig fin gruppe som er treningsvillige og har lyst til å bli gode håndballspillere. Klarer vi å komme med i Bringserien vil disse guttene ha en fantastisk utviklingsarena. I tillegg til 02-kullet har vi mange spennende unggutter som er født i 2003. Dette samarbeidet vil gagne Alta-håndballen veldig, både på kort og lang sikt, fastslår Skaufel.

Mens G16-laget reiser til Kongsvinger for å spille kamper, skal J16-laget til Hamar. Her møter de Storhamar og HK Rygge. Ett lag i denne pulja har trukket seg, noe som betyr at BUL vil få en ny sjanse selv om det blir tap i helga.

Det siste Alta-laget som skal i aksjon er BUL J18, som møter Nit/Hak, Gneist og Aker i kvalifiseringen til Lerøyserien.

– Jeg tror laget vårt kan ha en bra mulighet til å klare det. En tredjeplass er i hvert fall innen rekkevidde. Vi har noen meget spennende spillere på dette laget, og de er nødt til å ta ansvar i en slik kvalik. Det blir spennende, sier Vebjørn Slettli, som er hovedtrener for BULs damelag, som er omtrent identisk med laget som skal i aksjon i Lerøy-kvaliken. Det er imidlertid Ken Ingebrigtsen og Hans Jacob Kåberg som leder J18-laget i Nittedal denne helga.