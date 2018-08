Har sjansen til å ta innpå serielederen

sport

Tirsdag klokken 17.00 gjester Odds rekruttlag Finnmarkshallen for å møte Bård Floviks mannskap til seriekamp i PostNord-ligaen avdeling 1.

Dette er den siste kampen i 16. serierunde, og det er ingen tvil om at Alta IF-spillerne opplever et aldri så lite forventningspress. Fredrikstad, Elverum, Grorud og Asker gikk alle seirende ut av sine respektive oppgjør sist helg, og la dermed press på Raufoss. Serielederen klarte bare 1-1 borte mot Stabæk 2 mandag kveld, noe som gjør at FFK, Elverum og Grorud bare er ett poeng bak Håvard Nomes gamle arbeidsgiver.

Alta IF er for øyeblikket fem poeng bak Raufoss, men har altså en kamp til gode. Med full pott mot Odd 2 vil de igjen være helt oppe i ryggen på divisjonens fire beste lag. Det er selvfølgelig målet til Alta IF-spillerne, men de har utvilsomt en tøff jobb foran seg.

– Det er vanskelig å si hva disse andrelagene stiller med på bortebane, men vi forventer et slagkraftig mannskap som vil gi oss knallhard kamp om poengene. Vi tapte jo bortekampen mot Odd 2, så vi vet godt hvor skjerpet vi er nødt til å være i ettermiddag. Det er ikke bare å møte opp og innkassere tre poeng, fastslår midtbanespiller Andreas Markussen.

– Samtidig vet vi veldig godt at gevinsten for tre poeng vil være stor. Da vil avstanden til Raufoss være kuttet til tre poeng, og vi henger godt på Fredrikstad, Elverum og Grorud. Men det er ikke noe vi spillere kan gå rundt å tenke på. Vi har fokus på arbeidsoppgavene våre, så får vi se hva det holder til.

Markussen dukket opp i Mediehuset lokaler med et lite kutt i panna. Det skjedde på mandagens treningsøkt.

– Jeg hadde et litt ublidt møte med Eirik Lund Holm i en duell, men det er ikke noe problem. Det er sånn det skal være. Konkurransen om plassene på laget er tøff, og det gjør noe med intensiteten på treninga. Blant annet har vi Håvard Nome og Christian Reginiussen tilbake. De viste begge solide takter da vi slo Hønefoss for en drøy uke siden, og har vært toneangivende på treningsfeltet, forteller han.

– Vi gleder oss veldig til høstsesongens første hjemmekamp, og håper at publikum finner veien til Finnmarkshallen selv om tidspunktet kanskje er litt ugunstig. Spis gjerne midddag hjemme og ta desserten i hallen, avslutter Markussen.