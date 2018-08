– Vi kunne ikke bare gå og trø i sommer

sport

– Dette er gutter som ikke hadde lyst å gå og trø i sommer. De ville spille håndball, gjerne en turnering på høyt nivå, sier trener Lars Erik Lingjærde, og roser guttene for holdninger. Både knyttet til treningsvilje og dugnad.

– Det er nemlig ikke gratis. Det koster 50.000 kroner. Heldigvis er næringslivet i Alta helt fantastiske. Det er bare å takke helhjertet for støtten, sier Lingjærde foran helgas Haslum-turnering i Sandvika. I morges satte de seg på flyet til en spennende helg i Bærum.

Guttene er født i 2003 og er fortsatt for ung for både Bring-serien og Lerøy-serien. De møter imidlertid det ypperste av det ypperste i sin alder, nemlig Langhus, Haslum, Kjelsås og Bjørnar.

Lover topp innsats

– Guttene begynner i 10. klasse og er såpass unge at vi ikke helt har følingen på hvor vi står. Dette er 14 karer med ståpåvilje, som gjerne samarbeider over klubbgrensene for å ta et steg videre, sier den stolte treneren, som også har hatt Gunn Elin Lyng og Bård Andreassen som støttespillere i oppkjøringen.

– Guttene skal være godt forberedt, lover treneren. Innsatsen skal ingen ta dem på, så gjenstår det å måle muskler.

– Det handler også om sosialisering og bli kjent med hverandre. Om noen år er de sannsynligvis klare for satsing sammen, sier han. Åtte av spillerne er fra Alta IF, mens seks er fra BUL.

Alta IF og BUL har inngått et tett og forpliktende samarbeid om organiseringen, der Alta IF er satsingsklubb på herresiden. Det er likevel noen år dit og matching mot landets beste tenåringer trengs.

– Vi gleder oss, forsikrer gjengen.