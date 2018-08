sport

I en post på facebook opplyser Alta IF Fotball at William Arne Hanssen returnerer til Bodø/Glimt. Han har vært på utlån til Alta IF siden april i år.

– Den talentfulle unggutten har bidratt på en flott måte på lån fra eliteserieklubben, og vi ønsker han masse lykke til i sin videre utvikling. Tusen takk for innsatsen Will, heter det i meldingen fra Alta IF Fotball.

Tidligere i dag omtalte Altaposten at også Håvard Mannsverk forlater klubben, han skal tilbake til Tromsø for å begynne på studier.