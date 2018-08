Dobbeltriumf for Honningsvåg

sport

Finalekampene i Altaturneringen 2018 er godt i gang, og det skal kåres mange vinnere før fotballfesten avsluttes søndag ettermiddag.

I J13-klassen for nierlag møttes Alta IF og Honningsvåg i finalen, og det var gjestene fra Magerøya som stakk av med seieren. Det var en jevn kamp, men Honningsvåg satte inn to scoringer og vant 2-1 på gressbanen på Aronnes.

Da premiene skulle deles ut ble også vinneren av årets Fair Play-pris offentliggjort, og det var ingen ringere enn Honningsvåg som kuppet også den prisen. Dermed kunne jentene juble for to imponerende triumfer i årets turnering.

Alta IF hadde også et lag i bronsefinalen. Her møtte de HIF/Stein, og oppgjøret endte uavgjort. Da ble det bestemt at lagene skulle dele bronsemedaljene.