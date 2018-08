Moro for de minste

sport

Andre dag av Altaturneringa 2018 nærmer seg slutten, og det har blitt spilt mange spennende, morsomme og minneverdige fotballkamper på de ulike arenaene rundt om i Alta.

De aller yngste mygg og minispillerne har vært samlet på Alta idrettspark, der de har spilt på turneringens minste baner. Her er det vegger eller netting rundt banen slik at ballen er i spill til enhver tid. Det gjør at de får maksimalt utbytte av minuttene de har til rådighet. Mer ballkontakt og flere scoringer gjør at dette har vært et svært vellykket grep av arrangør Alta IF.

Mediehuset Altaposten har streamet mange kamper fra årets turnering, men ikke disse matchene. A-sporten stakk derfor innom idrettsparken for å knipse noen bilder av de unge guttene og jentene som var i aksjon lørdag ettermiddag. Bildene ligger samlet øverst i saken. Bare trykk på pilene for å bytte bilde.