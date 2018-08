Marerittstart ødela for BUL-damene

sport

Øvrevoll Hosle - BUL 4-0:

Tapsrekka vil ingen ende ta for BUL-damene. Lørdag møtte de Øvrevoll Hosle på bortebane, og gjestene fra Bossekop var definitivt ikke på stasjon da kampen startet. Bare minuttet var spilt da Lise Janbu Eide ga hjemmelaget ledelsen, og to minutter senere økte samme spiller til 2-0. Det var også stillingen til pause.

Etter hvilen ble det scoret to nye mål, men dessverre for de med hjertet i BUL var det Øvrevoll Hosle som sto for begge nettkjenningene. Etter 85 minutters spill økte Sigrid Bloch-Hansen til 3-0, og minuttet før full tid fastsatte Ellen Halseth sluttresultatet til 4-0. Dermed var BULs 13. strake tap et faktum.

BUL stilte med følgende lag:

Irene Pettersen - Oda Lillegård, Marie Nygård Kjellmann, Josefine Olsen Haugen, Tone Holten - Martine Romsdal, Therese Vollan Kristensen, Amanda Sørensen (Mari Ek Esjeholm fra 88. min.), Kristine Hagen (Hanne Kristensen Emaus fra 88. min.) - Lea Hunsdal Falsen, Johanne Bjørnå (Amalie Frisk Olsen fra 90. min.)