– Vi må se bak resultatene

sport

Nerskogens J 17-lag fikk stryk av et godt Herd-lag i åpningskampen i Norway Cup. Spillerne og trenerne hang allikevel ikke med hodet. De har et berettiget håp om at den første scoringen vil komme i kamp nummer to.

-Vi går alltid på banen for å vinne. I dag visste både jeg, trenerkollega Vidar Olsen og jentene at det kom til å bli vanskelig. For Herd har imponert i den hjemlige serien og har gjort det bra i norgesmesterskapet de siste årene, sa Atle Hansen etter at fløyta hadde gått for full tid på Lambertseter.

Herd har spilt flere NM-finaler i J 17 og produsert landslagsspillere på løpende bånd. Bydelsklubben i Ålesund er viden kjent for sitt arbeid med å utvikle talenter. Trener Hansen var den første til å innrømme at Nerskogen i sin aller første Norway Cup-kamp møtte en motstander som var noen hakk bedre.

Holdt nullen etter pause

– Det er viktig å se bak resultatet. Dersom vi gjør det så er det faktisk mye positivt som vi kan ta med oss fra denne kampen. Jeg tenker først og fremst på annen omgang som var forholdsvis jevn. Det har nok litt sammenheng med at Herd var komfortable med at de ledet med fire mål med halvtid. Men også på grunn av at vi ristet av oss debutantnervene og spilte bedre, sa Olsen.

Han og trenerkollegaen fikk se et Nerskogen-lag som turte å holde ballen i laget. Jentene hadde større tro på egne ferdigheter og tråkket hardere til i duellene. De hadde ikke den samme respekten for Herd som har ambisjoner om å henge med lengst mulig i verdens største fotballturnering. Nerskogens fokus er å ta en kamp om gangen. De har en tropp på 19 spillere.

Alle jentene får spilletid

Nerskogen-trenerne er bevisste på at alle som er en del av troppen skal få spilletid. Det er like viktig som at det går bra sportslig. Atle Hansen er tydelig på at jentene er treningsvillige og fortjener å få vise seg frem på de mange forskjellige spilleflatene som benyttes under Norway Cup. Keeper Elise Stene Hansen kan ikke lastes for at det ble fire baklengsmål i åpningskampen.

Elise hadde mye å gjøre og vartet i første omgang opp med flere gode redninger. Hun kan fort bli en nøkkelspiller i de to siste kampene i gruppespillet og når sluttspillet sparkes i gang. Lagkaptein Anne Cecilie Mienna Olsen har forhåpninger om at det skal være mulig å komme på talefot med Djerv 1919 og Malvik som er motstander henholdsvis på mandag og tirsdag.