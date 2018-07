Far vant over sønn i OF150

sport

Far Stein Joks forteller til Altaposten like etter målgang at han gjerne skulle gitt gullet til sønnen om det hadde vært lov.

– Det var nesten litt kjipt å slå Henrik i dag, jeg skulle gjerne gitt fra meg førsteplassen til han. Jeg vurderte å vente på han ved Jotka, men så at tredjemann var hakket bak. Så hadde jeg ventet hadde det mest sannsynlig blitt spurtoppgjør, og det er jeg ikke så glad i, sier en sliten Joks senior til Altaposten rett etter målgang.

Hvordan opplevde du årets løp med tanke på varmen?

– Jeg er ikke veldig glad i varmen. Det erfarte jeg i fjor også. Taktikken var og åpne mye roligere i år, og drikke mye mer. Men det er begrenset hvor mye man klarer å drikke. Jeg fikk heller ikke spist særlig mye i dag, jeg prøvde å få i meg litt suppe oppe på Jotka, men gulpet opp.

Meldte seg på i siste liten

Henrik hadde egentlig ikke planer om å delta i årets OF150. Men en treningstur tidligere i uka, hvor yngstemann slo faren førte til at han meldte seg på i siste liten.

– Målet var pallen, så jeg er godt fornøyd med løpet. Men når man er og kniver om førsteplassen så er det litt surt at gullet glipper. Men jeg må ærlig innrømme at jeg var sjanseløs i dag. Halve løpet slet jeg med kramper. Varmen gjorde sitt til at jeg flere ganger vurderte å hoppe ut i elvene for en avkjøling, avslutter unge Joks.