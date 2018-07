sport

BULs gutter 16-årslag åpnet lovende med 5-1 over Hällbybrunns IF i første kamp, men fortsettelsen gikk ikke like bra i varmen.

– Vi tapte dessverre 1-4 mot mexicanske Santos Laguna og 0-2 mot Søvesborgs GIF i gruppespillet, opplyser Rune Stamnes i trenerapparatet. Nivået er høyt i Gothia cup.

– Vi skal spille B-sluttspill og neste kamp for oss er mot Guldhedens, opplyser han.