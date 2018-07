Mats Frede er sjef både på banen og på Alta-børsen

sport

Mens andre divisjoner og avdelinger har hatt fotballfri en stund, ble ikke vårsesongen i PostNord-ligaen avdeling 1 avsluttet før sist helg. Alta IF klatret forbi Mjølner på tabellen med 3-0-seier i Finnmarkshallen på lørdag, og er fremdeles med i kampen om opprykk til OBOS-ligaen. Faktisk er det fortsatt syv-åtte lag som henger med i toppen. Fem poeng skiller de syv beste lagene, og så er det ytterligere fire poeng ned til Bærum på åttendeplass.

– Jeg synes vi kan si oss fornøyd med første halvdel av sesongen. Vi har riktignok tapt fem kamper, og det er kanskje et høyt tall hvis man skal henge med helt der oppe. Men i denne avdelingen er det mange gode lag, og seks-syv av lagene satser knallhardt. Da blir det gjerne slik at alle slår alle. Det er ingen som har klart å rykke fra så langt, kommenterer Alta IF-kaptein Mats Frede Hansen, som har ledet laget sitt til åtte seire på de 14 første kampene.

Scorer lite på bortebane

Serieleder Raufoss har tre poeng ned til Fredrikstad på andreplass. De kunne rykket litt ifra med seier borte mot Elverum på søndag, men tapte. Nå er det kun ett poeng som skiller Fredrikstad, Elverum, Grorud, Alta og Mjølner. Asker på syvendeplass er poenget bak Alta og Mjølner.

– Jeg synes vi har gjort mye riktig i år. Noen feilskjær har det selvsagt vært, men vårsesongen sett under ett har vært bra.

– Dere har kun scoret fem mål på bortebane i år, noe som er nest dårligst i avdelingen. Hva tenker du om det?

– Det er vanskeligere å bøtte inn mål på bortebane. Vi ligger gjerne litt lavere med hele laget og spiller mer kynisk. Og når det scores mål jobber vi hardt for å forsvare ledelsen. Man blir gjerne litt mer forsiktig borte enn vi er hjemme i Finnmarkshallen. Der har vi ved et par anledninger vært litt for uforsiktige og gitt bort poeng. Det handler om å finne den rette balansen. Det er ikke så enkelt.

Midtstopperen var banens beste mot Mjølner, og med tre stjerner på A-børsen klatret han forbi Dag Andreas Balto og topper nå lista. Angrepsspiller William Arne Hanssen er nummer tre. 84 stjerner har blitt delt ut så langt, og 13 av disse har gått til Alta-kapteinen.

Har sanket flest stjerner

– Det har gått ganske bra for min egen del. Jeg føler at jeg har prestert ganske stabilt, kanskje med unntak av oppgjørene mot Moss og Fredrikstad. Da følte jeg meg tom og sliten. Nå skal jeg bruke ferien godt slik at batteriene er toppladet når vi starter opp igjen i august. Jeg tror det kan bli en veldig spennende høstsesong, og målet er å være helt der oppe til siste slutt. Det er artig å ha noe å spille for, fastslår Hansen, som også ser frem til å få Håvard Nome og Christian Reginiussen med på laget igjen. I tillegg har klubben signert den unge midtstopperen Henrik Åsali Hanssen fra Tromsø IL.

Statistikk Alta IF 2018:

– Det er bra at det kommer nye spillere inn. Nå blir det tøffere konkurranse om plassene på midtbanen, og det tror jeg er positivt. Når det gjelder Henrik er konkurransen på midtstopperplass allerede stor. Men vi har alltid plass til flere gode fotballspillere. Det gjør oss alle ekstra skjerpet både på trening og i kamp, avslutter han.

A-sportens 3-2-1:

Mats Frede Hansen 13

Dag Andreas Balto 12

William Arne Hansen 10

Eirik Lund Holm 8

Vegard Braaten 5

Juan Manuel Cordero 5

Øyvind Veseth Olsen 5

Maris Eltermanis 4

Andreas Markussen 4

Daniel Mederos Rojas 4

Aleksander Bjørnvåg 3

Magnus Nikolaisen 3

Runar Overvik 3

Thomas Braaten 2

Felix Adrian Jacobsen 2

Marco M. Johannessen 1

Målscorere:

Vegard Braaten 7

Dag Andreas Balto 4

Mats Frede Hansen 2

Eirik Lund Holm 2

Magnus Nikolaisen 2

Juan Manuel Cordero 1

William Arne Hanssen 1

Marco M. Johannessen 1

Runar Overvik 1

Håvard Mannsverk 1

Gule kort:

Mats Frede Hansen 3

Dag Andreas Balto 3

Felix Adrian Jacobsen 2

Aleksander Bjørnvåg 1

Thomas Braaten 1

William Arne Hanssen 1

Magnus Nikolaisen 1

Øyvind Veseth Olsen 1

Peter Aas 1

Røde kort:

Vegard Braaten 1

Juan Manuel Cordero 1

Tilskuere:

Alta - Hønefoss 451

Alta - Fram Larvik 355

Alta - Elverum 396

Alta - Stabæk 2 356

Alta - Bærum 308

Alta - Asker 261

Alta - Fredrikstad 302

Alta - Mjølner 197

Totalt: 2626

Snitt: 328

Kamper:

Mjølner - Alta 0-1

Alta - Hønefoss 2-1

Odd 2 - Alta 2-0

Alta - Fram Larvik 3-0

Raufoss - Alta 1-0

Alta - Elverum 1-2

Nybergsund - Alta 1-2

Alta - Stabæk 2 6-1

Grorud - Alta 0-0

Alta - Bærum 0-2

Alta - Asker 2-1

Moss - Alta 0-2

Alta - Fredrikstad 1-3

Alta - Mjølner 3-0