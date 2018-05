– De ga oss god kamp

sport

Alta IF - Tromsø IL 0-1 e.e.o.:

Kun ett mål skilte i eliteserielaget Tromsø ILs favør etter 120 spilte minutter i Finnmarkshallen. Mushaga Bakenga var først på et innlegg i sekundene før dommeren skulle blåse av den første ekstraomgangen, og TIL-spissen styrte ballen kontrollert i hjørnet. Det ble kampens eneste scoring, og dermed er TIL videre til fjerde runde i norgesmesterskapet for menn.

– Jeg synes Alta IF ga oss god kamp om seieren. Det var egentlig som forventet. Det er sjelden vi forlater Finnmarkshallen med et spesielt godt resultat, og man skal ikke glemme at de også har slått oss ut av cupen. Det er tøft å komme hit, fastslår tidligere Alta IF-yndling Magnus Andersen, som startet på benken, men fikk en time som innbytter.

– Det var godt å få muligheten til å bidra. Det har blitt lite spilletid denne våren, så jeg nyter de minuttene jeg får. Jeg har ikke hatt like mye tillit hos Simo Valakari som hos tidligere trenere, men jeg gir ikke opp. Det er en annen hverdag, og det ligger mye læring i det. Jeg skal fortsette å jobbe hardt på trening. Forhåpentligvis gir det resultater, sier øksfjordingen.

Vadsøværingen Morten Gamst Pedersen spilte samfulle 120 minutter i Finnmarkshallen, og den tidligere Blackburn-profilen skapte store problemer for Alta IF-forsvaret og keeper Daniel Rojas med sine gode dødballer. Også han gir kred til Alta IF for en godt gjennomført kamp.

– Vi burde avgjort dette på et tidligere tidspunkt. Vi hadde sjanser nok. Samtidig skal Alta IF ha honnør for at de ga oss knallhard kamp om seieren. De holdt veldig bra stand defensivt, og holdt oss jo til ekstraomganger. Det var en sterk prestasjon, kommenterer Gamst Pedersen, som slett ikke hadde noe negativt å si om underlaget.

– En våt kunstgressbane hadde nok gitt oss en større fordel, men jeg synes det var kjempefint å spille på denne banen. Det er den beste tørre kunstgressbanen jeg noen gang har spilt på. Dette er en kjempefin arena, og jeg synes alltid at det er koselig å besøke Finnmarkshallen, sier vadsøværingen, som altså fremdeles har mulighet til å bli cupmester denne sesongen.

– Vi er fortsatt med i cupen, og fra nå av trekkes hver runde. Alt kan skje, smiler han.