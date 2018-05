Stygg smell for Alta-rekruttene

sport

HIF/Stein - Alta 2 5-1:

4. divisjon for menn ruller kjapt avsted etter en lang vinterpause, og mandag møttes HIF/Stein og Alta IFs rekruttlag til dyst på Breidablikk stadion i Hammerfest. Gjestene fra Nordlysbyen sto oppført med seks poeng og 17-1 i målforskjell på sine to første seriekamper i 2018, men det brydde HIF/Stein-spillerne seg fint lite om.

Scoringer av Marius Kivijervi, Sindre André Duurhuus, Mathias Bjørgve, Michael Fransisco Santana og Ole Marius Husby Evensen sørget for en meget sterk 5-1-seier over Alta 2. Preben Engen Amundsen scoret for gjestene. Alta 2-keeper Alexander Ellingsen fikk for øvrig direkte rødt kort etter 74 minutters spill. Da var stillingen 3-1 til hjemmelaget.

Tverrelvdalen og Norild er dermed de to eneste lagene som ikke har avgitt poeng innledningsvis. TIL møter Porsanger på bortebane onsdag kveld. Norild gjester Baktevarre kunstgress og Kautokeinos fotballherrer kommende lørdag. Serieleder Sørøy Glimt, som har to seire og én uavgjort på sine tre første kamper, møter Kirkenes hjemme i Hasvik på torsdag. Samme dag møtes Indrefjord og Honningvåg på Breidablikk stadion.

Resultatene fra helga:

Kautokeino - BUL 1-0

Norild - Honningsvåg 4-0

Indrefjord - Kirkenes 0-10

Nordlys - Sørøy Glimt 2-2