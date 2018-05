Inviterer til gratis seminar med Krogh og Stock

sport

– Olympiatoppen Nord-Norge i samarbeid med Idrettshøgskolen ved UiT er glad for å kunne invitere alle idrettsinteresserte til gratis seminar tirsdag 8. mai i Alta og onsdag 9. mai i Vadsø. Dette er et en kveld som passer for trenere, ledere, foresatte og utøvere (13 år og eldre) fra alle idretter, skriver Olympiatoppen Nord-Norge i en pressemelding.

Det første seminaret går altså av stabelen i Nordlysbyen allerede i kveld, der Finn Hågen Krogh fra det norske sprintlandslaget og Daniel Stock fra rekruttlandslaget er de største navnene på plakaten. Krogh skal snakke om hvordan man finner motivasjon i medgang og motgang. Skiløperen fra Tverrelvdalen lyktes ikke denne sesongen, men er fast bestemt på å komme tilbake i verdenstoppen. Hvordan Krogh har tenkt å klare det vil nok de fremmøtte få et innblikk i når han inntar Kultursalen på universitetet klokken 18.30.

Daniel Stock skal snakke om hvordan man tar det neste steget, altså inn i verdenstoppen. Skiløperen fra Vadsø har lenge blitt ansett som et stort talent. Nå skal prestasjonene skrus ett hakk opp, og Stock har nok mange spennende tanker om hvordan han må jobbe for å klare dette.

I tillegg til disse to skal Per Erik Bjørnstad fra Team Finnmark, samt Tor Oskar Thomassen og Roger Finjord, begge fra Olympiatoppen Nord-Norge, si noen ord underveis i seminaret.

– Gjennom presentasjoner og samtaler vil vi forsøke å komme grundig inn i det arbeidet som to av Finnmarks fremste idrettsutøvere gjør for å bli best i verden. Gjennom medgang og motgang har Daniel og Finn Hågen en erfaring som vi tror alle i salen kan inspireres av. Dette er en unik mulighet til å lære av de beste! Det vil også bli muligheter til mange spørsmål fra salen underveis i foredraget, skriver Olympiatoppen Nord-Norge videre.