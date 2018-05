Kjempet til seg tre poeng

sport

Søndag møttes Alta IFs fotballherrer og Fram Larvik i Finnmarkshallen. Kaptein Mats Frede Hansen ga Alta IF ledelsen etter 14 minutters spill, og bare to minutter senere økte hjemmelaget til 2-0. Runar Overvik gjorde en kjempejobb og tvang fram et selvmål. Så økte Vegard Braaten til 3-0 rett etter det igjen.

Kampen endret karakter da Alta IFs kantspiller Juan Manuel Cordero pådro seg rødt kort etter en duell med Fram Larviks keeper. Da var det spilt 23 minutter. Alta IF hadde likevel god kontroll defensivt. Gjestenes største sjanse i kampen var et stopleskudd midtveis i omgangen. 3-0 sto seg til pause.

Etter hvilen handlet det meste om gjestene fra Larvik. Alta IF la seg lavere og lot motstanderen trille ball, og det fungerte fint for Bård Floviks mannskap. Fram Larvik kom til mange innlegg, men Alta IFs forsvarsspillere og ikke minst keeper Daniel Rojas ryddet unna det som kom. Uten en tidlig redusering ble det aldri særlig spennende, og Alta IF sikret en sterk 3-0-seier og tre poeng.

Les mandagens papirutgave for reaksjoner fra Alta IF-leiren. A-sporten har også tatt en prat med Juan Manuel Cordero, som har lagt en ganske spesiell uke bak seg. Onsdag ble han matchvinner i cupkampen mot Tromsdalen, og søndag fikk han se det røde kortet etter bare 23 minutters spill.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Thomas Braaten - Runar Overvik, Felix Adrian Jacobsen, Andreas Markussen (Aleksander Bjørnvåg fra 80. min.), Dag Andreas Balto, Juan Manuel Cordero - Magnus Nikolaisen (Håvard Mannsverk fra 33. min.), Vegard Braaten (Eirik Lund Holm fra 64. min.)