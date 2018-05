Laksenæringa går inn som Alta IF-sponsor

sport

Med seg på lasset har de en rekke leverandører og samarbeidspartnere under paraplyen «Laks er viktig for Alta».

– Dette er en stor og betydningsfull samarbeidsavtale for Alta IFs fotballgruppe. Et gjennombrudd for oss, fastslår markedssjef Andreas Markussen etter at håndtrykk og signaturer var unnagjort. AB Elektro, Funn IT, Fagverktøy, Trailer og Maskinservice, Andersen Arbeidsdykking og Alta Aquaservice er med på avtalen.

Helhjertet ja

Samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood legger ikke skjul på at det er en vinn-vinn-avtale, som både Grieg og NRS ser store fordeler av.

– Det at vi i tillegg har med oss viktige leverandører, gjør at det monner for Alta IF. Vi inviterte dem inn og det artige er at det kom et helhjertet ja fra alle sammen, sier Pedersen, som ikke vil avsløre den økonomiske rammen på avtalen.

– Vi får plass på brystet på drakten, sier Pedersen med et smil.

Avtalen strekker seg over tre år, fra 2018 til 2020.

– Samtidig er det viktig for oss at et samarbeid internt i havbruksnæringa får synergier og enda sterkere samhold, påpeker Pedersen, som opplever at man allerede i prosessen fikk en fellesskapsfølelse rundt dette å satse sammen.

Ungdomssatsing

Havbruksaktørene støtter flaggskipet Alta IF, men er samtidig opptatt av å være med på ungdomssatsingen.

– Første milepæl i så måte er jo Altaturneringen i fotball, som betyr så ekstremt mye for hele Finnmark, sier Pedersen.

For Alta IF er det et aldri så lite gjennombrudd at de får med seg havbruksnæringa på satsingen. I mange år har dette vært en visjon.

– Alta er en av motorene i Finnmark, akkurat som vår næring. Alta IF er et sportslig flaggskip som vi vil identifiseres med, sier Pedersen.

Strandrydding

Styreleder i Alta IFs fotballgruppe, Tron Møller Natland, synes det er stor stas at man har fått i land en slik avtale.

– Det er spesielt hyggelig at det er en hel bransjeklynge som samles om å støtte en klubb som driver med stor aktivitet. Da er det også viktig at avtalen er så stor og bred, at den både omfatter barn og unge og toppsatsingen vår, sier han.

Blant gjenytelsene er at Alta IF skal bidra på miljøsiden.

– En av intensjonene er å bidra med strandrydding. Det er noe vi som klubb synes er meningsfullt å være med på, kanskje også holdningsmessig internt blant barn og unge, sier Møller Natland.