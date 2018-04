– Jentene skal få lov til å gjøre feil

sport

– Nei, dette er ikke noe jeg tar så tungt. Jeg vet godt hva dette laget er i stand til, så null poeng på de to første seriekampene bekymrer meg ikke i det hele tatt, sier Johansen til A-sporten.

– Det er spillere som er kjempeskuffet etter lørdagens match, og noen føler sikkert skyld for at det ble tap. Det skal de ikke gå rundt å tenke på. Hos oss får jentene lov til å gjøre feil. Det er slik vi utvikler oss både som individer og som lag. Jeg kommer til å oppmuntre spillerne mine til å fortsette å prøve, og ingen blir straffet fordi man enkelte ganger mislykkes. Samtidig er det viktig å ta lærdom fra det som skjer i kampene. Mot Kaupanger lot vi oss stresse unødvendig mye av de to scoringene vi fikk i fleisen rett etter pause. Slike ting bør vi lære oss å håndtere annerledes, fortsetter han.

Preget av baklengsmålene

BUL tok ledelsen ved Johanne Bjørnå midtveis i første omgang og så ut til å ha bra kontroll. Men tre baklengsmål etter hvilen ødela hjemmelagets poengmuligheter.

– De første 45 minuttene var kjempebra. Vi sto høyt med laget og vant ballen, noe som resulterte i flere gode målsjanser. Vi hadde også god kontroll bakover på banen. Vi kunne og burde nok scoret et par mål til før pause, men jentene gikk i garderoben med en god følelse. Vi hadde fått kampen i det sporet vi ønsket, kommenterer BUL-treneren.

Fem minutter etter pause hadde Kaupanger snudd 0-1 til 2-1.

– Mål preger kamper, og disse to scoringene ødela veldig for oss. Det skjedde noe med spillerne etter sjokkstarten på andreomgangen, og vi klarte aldri å omstille oss på en skikkelig måte. Det var litt skuffende, men vi graver oss ikke ned av den grunn. Vi vet hva vi er gode for. Det er fortsatt 20 kamper igjen, fastslår Johansen.

Satte pris på andre ting

Han synes det var andre ting med lørdagens match som var verdt å ta med seg videre.

– To spillere som har slitt veldig med skader, Kristine Hagen og Martine Romsdal, startet kampen for oss. Dette var første gang Kristine har vært i startoppstillingen med meg som trener, og det er utrolig godt å ha henne tilbake. Det står respekt av den jobben hun har gjort for å returnere til spill i 1. divisjon. Martine har også slitt mye det siste året, så vi hadde litt fokus på det før vi startet kampen, forteller BUL-sjefen, som også er glad for at det gikk bra med Guro Bell Pedersen. Hun fikk seg en skikkelig smell i en duell, og alle fryktet det verste.

– Guro var faktisk helt borte noen sekunder, og da blir man skremt. Det skulle imidlertid mer til for å stoppe henne fra å fullføre kampen. Da hun kom til seg selv ville hun fortsette, og etter noen oppfølgingsspørsmål følte vi at vi kunne la henne spillere videre. At det gikk såpass bra var kjempepositivt, og når kampen gikk som den gikk velger vi å sette pris på andre ting, avslutter han.

BULs neste kamp er borte mot Grei kommende søndag.