Full rulle i Nerskogen

– Vi hadde Trine Vekseth fra Gensidigestiftelsen på besøk i går, og hun lot seg imponere av fatbikeløypa og det andre vi kan tilby store og små her i Nerskogen. Det var en hyggelig seanse, sier leder i NIL, Kristian Nergård.

Trine Vekseth besvarte ikke A-sportens henvendelser fredag formiddag.

Populært turområde

På få år har den lille østkantklubben Nerskogen idrettslag vokst seg stor. De er nå fjerdestørst i Finnmark, kun slått av Alta IF, BUL og HIF/Stein. Og det er ikke bare fotball og håndball som sørger for økt medlemsmasse og høy aktivitet. Nerskogen-området er nemlig svært ettertraktet for alle som driver med sykling og langrenn, og ikke minst de som går toppturer. Med støtte fra Gjensidigestiftelsen kan idrettslaget legge til rette for brukerne både sommer og vinter.

– Vi fikk 15.000 kroner fra stiftelsen og er takknemlige for det. Pengene ble brukt på en rulle som gjør at vi kan tråkke opp flere flotte fatbikeløyper vinterstid. Vi bruker den også når vi skal lage skiløype opp til «NIL-toppen».

De har en bok i kassa på toppen der 4000-5000 mennesker skriver seg inn hvert eneste år.

– Det er en svært populær topptur. Du kan starte dit klokken 08.00 om morgenen, og likevel vil du neppe være den første som har vært der den dagen. Rulla gjør at veien opp er lett fremkommelig også på vinteren, noe som kommer hele Altas befolkning til gode. Man kan trygt si at pengene fra Gjensidigestiftelsen har blitt brukt fornuftig, smiler Nergård.

Store planer for fremtiden

NIL-sjefen fikk vist Trine Vekseth rundt i dette området ved «Olavsbakken», som har fått sitt navn etter Nerskogen ILs fantastiske ildsjel Olav Olsen. Her har de både har fatbikeløype, skileikanlegg og langrennsløype.

– Dette nærmiljøanlegget blir flittig brukt, og det er vi kjempeglade for. Vi ønsker jo å legge til rette for aktivitet. Her er det full rulle både sommer og vinter.

Han fortalte også litt om klubbens fremtidsplaner.

– Vi har hatt en eventyrlig utvikling, og det stopper ikke der. Det neste vi jobber med er en kunstgressbane i full størrelse på Bangjordet ved skolen. Det skal skje i samarbeid med Alta kommune, som fortsatt ikke er helt ferdige med arealplanleggingen. Vi har fått avsatt areal, men kan ikke foreta oss noe riktig ennå. Så snart vi får grønt lys setter vi spaden i jorda, sier Nergård, og fortsetter:

– Vi har også planer om en rundbaneløype for terrengsykling. Målet er å lage en så god bane at vi kan arrangere konkurranser der, og kvaliteten skal være så bra at vi være arrangør for både lokale og nasjonale løp. Det er en spennende tanke som vi akter å realisere i løpet av få år, avslutter han.