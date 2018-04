Til topps i Tromsø

sport

Denne helga har det blitt kåret regionsmestere i håndball, og som alltid har BUL og Alta IF gitt de øvrige klubbene i landsdelen knallhard kamp om de gjeveste plasseringene.

I G16-klassen var det ingen som kunne måle seg med BUL, som stakk av med førsteplassen foran naboklubben Alta IF. BUL slo Bodø 23-19 og Alta IF 19-16 i sluttspillet og kunne juble for seier.

I klasse J16 var det Tromsø som var det beste laget. BUL endte på femteplass.

Også i klasse G14 var det Tromsø som var best. Alta IF ble nummer to, mens BUL tok femteplassen.

I klasse J14 slo Blest Tromsø i finalen og sikret gullet. Alta IF tapte bronsefinalen mot Bodø og endte på fjerdeplass. BUL ble nummer åtte.

– Det kan også nevnes at BULs G18-lag har spilt tre kamper mot Bodø og vunnet samtlige. Dermed er de seriemester i den regionale 18-årsserien, skriver BUL-trener Rune Skaufel i en sms til A-sporten.