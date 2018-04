Satser på 18-åringene etter mislykket kvalik

sport

BUL-damene var denne helga i Steinkjer, der det ble spilt opprykkskvalifisering for de beste 3.-divisjonslagene i landet. BUL møtte Melhus/Gimse, Harstad/Landsås og Charlottenlund, og det ble tap i samtlige matcher.

Charlottenlund var det klart beste laget og rykker opp i allnorsk 2. divisjon etter full pott i de tre kvalikkampene. Melhus/Gimse slo Harstad/Landsås med ett mål i den siste og avgjørende kampen, og slår dermed følge med Charlottenlund opp en divisjon.

Avsluttet med stortap BULs håndballdamer hadde lite å stille opp med i siste kvalikkamp.

For BUL venter nok en sesong i nordnorsk 3. divisjon. Laget til Vebjørn Slettli har vunnet serien to år på rad, men har altså ikke lyktes i kvaliken. Nå mener BUL-treneren at det bør satses på spill i den landomfattende Lerøyserien med 18-åringene neste år fremfor å jage opprykk med damelaget.

– Vi hadde muligheten, men tok ikke godt nok vare på den. Så nå bør vi kanskje heller rette fokus mot 18-årslaget, som kan bli skikkelige gode neste år. Det kommer opp kull med svært spennende håndballspillere som trenger en god kamparena. Lerøyserien vil være et veldig godt tilbud for dem, sier Vebjørn Slettli til A-sporten.

Tapte første kamp Svak andreomgang ødela for BUL-damene.

Både han og BUL-damene var langt nede etter tapene for Melhus/Gimse og Harstad/Landsås på lørdag. At det også ble tap for allerede opprykksklare Charlottenlund plager han ikke i det hele tatt.

– Vi ga mange spillere som ikke hadde fått særlig med spilletid i de to første kampene sjansen mot Charlottenlund, så det ble ganske varierende prestasjoner. Charlottenlund var også det klart beste laget vi møtte denne helga. De stilte med fire spillere som har 1.-divisjonserfaring, deriblant målvakten. Så akkurat dette tapet tar jeg ikke så tungt. De to andre er vanskeligere å svelge.

Klarte ikke opprykk BULs håndballdamer tapte også sin andre kvalikkamp.

Slettli mener BUL-damene var fullt på høyde med Melhus/Gimse og Harstad/Landsås.

– Det er veldig kjipt at vi sitter tomhendte igjen etter denne kvaliken. Vi var ikke noe dårligere enn disse lagene. Det skorter ikke på ferdighetene, men den fysiske formen kunne helt klart vært bedre. Og det er grunnen til at vi tapte begge oppgjørene. Man gjør flere tekniske feil når man blir sliten, og vi gjorde for mange feil som til syvende og sist ble avgjørende, sier BUL-treneren.

Han tror at de kunne slått både Melhus/Gimse og Harstad/landsås dersom laget hadde vært litt bedre forberedt på det som ventet i kvalifiseringen.

– Hadde vi hatt en helg i Oslo med gode motstandere før kvaliken startet tror jeg at det hadde sett annerledes ut. Det ble veldig tydelig i begge disse kampene at vi mangler god matching. Hadde denne helga vært en del av forberedelsene og kvaliken hadde vært neste helg, føler jeg meg trygg på at vi kunne rykket opp. Det var nemlig ikke mer som skilte bak Charlottenlund, sier Slettli, som ikke vet om han fortsetter som trener for BUL-damene.

– Jeg liker ikke tanken på å forlate et prosjekt som jeg har trua på, men det er usikkert hvem som blir med videre. Og da må jeg også vurdere min rolle oppe i det hele. Jeg skal snakke litt mer med spillerne og klubben før jeg bestemmer meg.