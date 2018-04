Avsluttet med stortap

sport

BUL - Charlottenlund 24-37:

Allerede før søndagens oppgjør var det klart at BUL måtte belage seg på en ny sesong i 3. divisjon. Laget til Vebjørn Slettli tapte både for Melhus/Gimse og Harstad/Landsås på lørdag, og var dermed ute av kampen om de to opprykksplassene.

Charlottenlund hadde mulighet til å sikre sin tredje seier denne helga, og den sjansen tok de godt vare på. Trønderne ledet hele 18-6 til pause, og rundet av kvaliken med å vinne 37-24. De rykker dermed opp i allnorsk 2. divisjon med full pott. I skrivende stund er det ikke klart hvem som slår følge med Charlottenlund. Oppgjøret mellom Melhus/Gimse og Harstad/Landsås spilles i dette øyeblikk.

For BUL-damene ble helga en stor skuffelse. De tapte alle kampene og må innse at de fortsatt har en jobb å gjøre hvis de skal opp en divisjon. Jessie Handnes Bellika var BULs mestscorende spiller mot Charlottenlund med seks nettkjenninger. Amanda Brendgen og Hanne Handnes Bellika scoret fem mål hver.