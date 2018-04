– Ga alt jeg hadde

sport

NM del 2 startet med teamsprint i Kaiskuru torsdag, men det ble dessverre ingen stor dag for de lokale løperne. I dameklassen ble Henriette Heitmann Mikkelsen og Emilie Kristoffersen best med en 12. plass totalt (se egen sak), og det hjalp ikke at Tverrelvdalen IL stilte med en verdensmester på startstreken i herreklassen.

Sykdom gjorde at unggutten Jørgen Strøm måtte steppe inn for Petter Eliassen, og 18-åringen fikk kjapt merke tempoet til de beste seniorene i landet. Han hadde ingen sjanse til å henge på de beste, og da ble det vanskelig også for makker Finn Hågen Krogh. Det kunne se ut som sistnevnte tok det litt rolig i NM-løypa etter hvert som han skjønte at håpet om en finaleplass var ute. Men det var ingen korrekt observasjon.

– Jeg ga faktisk alt jeg hadde. Det så sikkert ut som at det ikke gikk særlig fort med meg i løypa, og det stemmer nok. Så dårlig er nemlig formen akkurat nå. Men det var fint å kunne bidra til at Jørgen fikk denne erfaringen. Han fikk nok merke hvor fort de beste skiløperne i landet faktisk går. Det er nyttig lærdom for en ung utøver, sier Finn Hågen Krogh til A-sporten.

Krogh og Strøm endte til slutt på 37. plass. Så fulgte Alta IF bestående av Mathias Witte og Thor Eirik Skaret Monsen, mens BUL-laget med Eirik Skoglund Dahler og Torjus Johansen endte helt sist.

– Det var en brutal opplevelse. Det finnes ikke noe annet ord for det. Jeg gikk så fort jeg kunne, og i pausene bygde melkesyra seg opp. Det gjorde vanvittig vondt på sisterunden, forteller Thor Eirik Skaret Monsen.

Det var til slutt Lillehammer SKs førstelag som stakk av med NM-gullet. Martin Løwstrøm Nyenget Håvard Solås Taugbøl holdt unna for konkurrentene og kunne juble for seier på teamsprinten. Aleksander Emil Dyberg Ek og Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verks førstelag) og Martin Johnsrud Sundby og Andrew Musgrave (Røa ILs førstelag) kapret de øvrige medaljene.

NM fortsetter med 5 kilometer klassisk for kvinner og 10 kilometer klassisk for menn på fredag.