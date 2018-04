Får tildelt Norges beste drikkevann

sport

– Vi har fått spesialdesignet flasker som deles ut til samtlige løpere og ledere som deltar i mesterskapet. Disse kan fylles opp med nasjonens beste drikkevann, og det rett fra springen. Det er på sin plass at en stolt norgesmester som oss tar vare på andre norgesmestere, ler Trond Einar Uglebakken, som er virksomhetsleder i kommunalteknisk i Alta kommune.

Norgesmester i 2016

Altavannet ble norgesmester i grunnvann i 2016, så uttalelsen er ikke noe vissvass fra Uglebakkens side. Leder av NM-komiteen, Per Hindenes, synes at dette er en flott gest fra kommunens side.

– Vi ønsker å vise oss frem fra vår beste side under dette mesterskapet, og drikkevannet i Alta er virkelig noe vi kan være stolte av. Å dele ut disse flaskene vil bidra til en bevisstgjøring rundt hvor ren og fantastisk natur vi har her oppe. Det er ingen grunn til å komme drassende med «Imsdal» og annet importert drikkevann. Her er det bare å skru av korka, la vanne renne og fylle opp flaskene med det beste vannet som finnes i Norge. Det blir ikke bedre, smiler Hindenes.

Ekstremt rent vann

Tommy Johansen er fagansvarlig for vann i Alta kommune, og han legger ikke skjul på at de er stolte over grunnvannskildene som finnes her i kommunen.

– Vi kan bruke Englandsskogen i Raipas som eksempel, siden det blir nærmest stadion. Det har blitt lett etter alternative kilder, men ingenting kan måle seg med det vi har nå. Vi er heldige som kan drikke så godt vann rett fra springen. Det trenger ikke å renses, forteller Johansen.

– Vannet er faktisk så rent at vi har hatt problemer med kunstsnøproduksjonen i Kaiskuru. Det sier det meste. Dette er nå løst med kjøletårnene vi har fått på plass, smiler Hindenes.