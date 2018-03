Viktig test for BUL-damene

sport

BULs fotballdamer leverte en formidabel debutsesong i 1. divisjon i fjor. Nå venter den tøffe andresesongen. Om tre uker står nyopprykkede Nanset på motsatt banehalvdel, og da må bossekopingene igjen vise at de hører hjemme på dette nivået.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang med sesongen. Man lever i en liten boble i januar, februar og mars, så det skal bli godt å spille betydningsfulle kamper igjen. Det spørs om vi er i toppform i de aller første kampene, men etter et par-tre serierunder bør vi være der vi skal være. Og da går det unna med kamper omtrent hver eneste helg, kommenterer BUL-trener Odd Inge Johansen.

Denne helga tar han med seg 15 spillere til Tromsø. Her skal BUL spille treningskamper mot divisjonskollega Fløya på lørdag og 2.-divisjonslaget Tromsø IL på søndag. Johansen mangler noen av sine antatt beste spillere, deriblant Eline Hegg, som denne helga er opptatt med spill på det norske J17-landslaget.

– Vi har med tre jenter fra rekruttlaget, så det skal ikke være noe problem at enkelte mangler. Slik vil det alltid være. Vi stiller med 11 spillere fra start både lørdag og søndag, ler Johansen, som er litt spent på hvordan ståa er tre uker før alvoret begynner.

– Denne helga handler kun om matchtrening. Jeg er ikke så opptatt av resultat, for dette er faktisk de to første kampene vi spiller mot andre damelag denne vinteren. Kampene skal spilles ute, så det blir nok ganske heftig med to kamper på to dager. Men vi skal gjøre det beste ut av det, fastslår BUL-bossen.

BUL-damene får påskefri fra torsdag til søndag i neste uke. Deretter handler det om å finne godformen inn mot seriestarten.

– Nå skal vi snart slippe opp på hardtreningen slik at vi får samlet overskudd før serien starter. Men akkurat nå er vi fremdeles inne i en ganske tung treningsperiode, så forventer ikke at det sprudler så voldsomt i helgas kamper. Men vi får noen svar, og det er nyttig, avslutter Johansen.