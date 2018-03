2.000 skolebarn skal heie på OL-heltene

sport

Det skal bli alt annet enn stille og grått i Kaiskuru når OL-heltene og NM-løperne starter ut i løypene i april. Entusiastiske barn skal sørge for heiarop, så er håpet også at det voksne publikum bidrar til at norgesmesterskapet på ski blir minneverdig.

Det er en felles oppfordring fra både NRK og Alta kommune, om å vise frem Alta på en god måte gjennom aktiviteter og heiing på stadion under mesterskapet.

Sterke navn

Det skal ikke blir det helt store problemet når man ser på navnene på påmeldingslisten: Alle OL-medaljørene fra PyeongChang kommer, som Klæbo, Haga, Hegstad-Krüger og Bjørgen. I tillegg har noen amerikanske løpere meldt seg på.

– Vi vil ha et organisert opplegg gjennom skoledagen. Hele dagen vil foregå ute, forteller NM-komiteens leder Per Hindenes, som har fått løfte fra rektorene om tilstedeværelse. Skolebarna skal busses inn og ut av NM-området, både under femkilometeren for damer og 10-kilometeren for herrer fredag 6. april.

– Vi vil at elever og lærere skal være flotte NM-ambassadører! Vi håper derfor alle er positiv innstilt til en utvidet/forlenget skoledag, sier Hindenes i en pressemelding.

Forleden tok han seg en tur til Komsa skole for å dele ut NM-luer, som er produsert i antall av mange tusen.

– Det var jeg

Det hele skal foregå på en trygg måte. Ved ankomst i Kaiskuru vil elever og lærere bli tatt imot av studenter og lærere fra Universitetet og Alta Folkehøgskole, samt personell fra Sparebank 1 Nord-Norge og NM-komiteen. Det vil være ca 80 personer tilstede i området, som vil lede aktivitetene for elever og lærere, melder Alta IF i pressemeldingen, noen uker før festen braker løs.

– Jeg tror folk i Norge som følger med på TV-sendingen skal høre dem godt rundt løypene. De skal ses, de skal ha det gøy og de skal få god mat og en god opplevelse. Senere i livet skal de kunne se tilbake og si; «der var jeg», sier Hindenes.