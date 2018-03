Simon kapret to NM-medaljer

sport

Alta biljardklubb stilte faktisk med to deltakerne i junior-NM, som ble arrangert i Horten sist helg. Både Simon Thomassen (14) og Andreas Hansen (15) konkurrerte begge dagene, og begge hadde all grunn til å være fornøyde med egne prestasjoner.

I disiplinen 8-ball spilte Simon Thomassen seg helt til finale i U17-klassen. Her møtte han Emil André Gangfløt, som han tapte for tidligere i turneringen. Thomassen klarte likevel å kvalifisere seg for finale. Dessverre ble Gangfløt igjen litt for sterk for den unge altaværingen, men han sikret i hvert fall en meget flott sølvmedalje. Andreas Hansen ble nummer ni.

På søndag var det 10-ball-turnering på programmet, og igjen møttes Simon Thomassen og Emil André Gangsfløt til duell. Denne gangen sto de ansikt til ansikt i semifinalen, og som på lørdag var det Fredrikstad BK-spilleren som gikk seirende ut. Gangsfløt tapte imidlertid klart for Ole Kristian Rudshavn fra Oslo og måtte nøye seg med sølv. Simon Thomassen og Albert Roman Stensrød fra Fredrikstad delte bronsen.

Andreas Hansen ble nummer syv i denne disiplinen.

– Begge guttene var godt fornøyde etter helgas spill. Hansen har bare spilt biljard i drøyt et år og synes det var moro å vinne flere kamper mot de andre juniorene. Thomassen, som er i sin tredje U17-sesong, var fornøyd, men håper på en gullmedalje i del 2 av NM som arrangeres i Fredrikstad i mai, forteller Vidar Thomassen i Alta biljardklubb.