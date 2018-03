Dallas leder an på 1200-kilometeren

sport

Petter Karlsson startet først ut fra Tana bru etter kun en kort stopp klokken 01.57 i natt. Minuttet senere slo Tom Frode Johansen følge, også han uten å ta ut hvile på sjekkpunktet, før Dallas Seavey fulgte på kvarteret senere. Forskjellen på de tre første var at sistnevnte kjørte ut med en hvile på fire og en halv time i spannet.

De to første hadde helt sikkert allerede da lagt planer om å hvile på sporet underveis til Neiden. Mye tyder på at de har gjort det, for det var i alle fall Seavey som klokken 10.40 kom først til sjekkpunkt Neiden etter å ha gjennomført de første 557 kilometerne av løpet.

Spenningen nå dreier seg om når Seavey og de neste som etter hvert vil ankomme sjekkpunktet velger å ta ut den obligatoriske 16-timershvilen. Noen av konkurrentene tar den ut i Tana, mens Ralph Johannessen startet ut fra Tana som fjerdemann klokken 08.38 i morges. I skrivende stund er det kun de nevnte fire som har startet fra Tana til Neiden.

Fra Neiden venter en 79 kilometer lang etappe til villmarksjekkpunktet i Øvre Pasvik og underveis på denne etappen vil kjørerne være halvveis i det 1209 kilometer lange løpet. Fra Øvre Pasvik til Kirkenes venter 85 kilometer før kjørerne starter på turen vestover og tilbake til Alta via Neiden, Varangerbotn, Levajok, Karasjok og Jotka.