18-åringen Hanna Lyrek fra Alta gikk rett fra å være deltaker i juniorklassen til å kjøre den lengste distansen i Finnmarksløpet, som i år er på hele 1200 kilometer. Hun ankom sjekkpunktet i Kautokeino klokken 07.06 lørdag morgen - fem minutter før Alta-kjører Kristian Walseth tok oppstilling ved siden av henne.

– Jeg synes det gikk veldig bra. Vi holdt et bra tempo og hvilte også litt underveis. Jeg er fornøyd med starten på løpet, smiler Lyrek, som kanskje brukte litt lenger tid sammen med hundene på sjekkpunktet enn mange av sine konkurrenter. Det er kjørerne selv som må ordne halm, vann og mat til bikkjene. Handlerne kan bare sørge for at hun har alt hun trenger til rådighet.

– Jeg er ikke like rutinert som mange andre deltakere på akkurat dette. Men jeg gjør mitt beste og lærer mye. Jeg synes det er greit at ikke handlerne har lov til å bidra. Dette er den beste måten å lære på, selv om jeg kanskje mister litt tid til søvn og mat fordi det tar så lang tid, kommenterer hun.

Lyrek var klar på at hun skulle sove litt så snart hun var ferdig med hundene.

– Jeg trenger litt søvn nå, fastslår 18-åringen, som ikke helt hadde bestemt hvor lenge hun skulle hvile i Kautokeino.

– Vi ser det litt an. Jeg har det ikke travelt. Mitt mål er å fullføre, verken mer eller mindre. Da er det ingen grunn til å stresse.

Da denne saken ble publisert var det ni kjørere som hadde forlatt sjekkpunktet. Ralph Johannessen var en av de som bare kjørte gjennom sjekkpunktet.

