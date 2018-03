Må flytte sesongens siste hjemmekamp

sport

Det nærmer seg slutten på håndballsesongen 2017/2018, og mye skal avgjøres de neste par ukene. I 2. divisjon menn avdeling 1 er seriegullet for lengst delt ut til Oslo-Studentene, som har åtte poengs forsprang på serietoer Herkules to runder før slutt.

Hvem som rykker ned er imidlertid fortsatt uavklart. Bunnlaget Skarphedin er klar for 3.-divisjonsspill neste sesong, men ett lag til skal ned. Akkurat nå er det Alta IF som befinner seg under streken med 12 poeng. De har to poeng opp til Vestli, som møter Storhamar hjemme kommende helg.

Med seier der er det game over for Alta IFs herrelag. Vestli har nemlig vunnet vunnet begge sine kamper mot Ottar Pettersen & co, og det er innbyrdes oppgjør som teller først ved poenglikhet, deretter målforskjell.

Alta IF skulle ifølge terminlista møtt Sarpsborg hjemme samme dag som Vestli og Storhamar barker sammen, altså søndag 11. mars. Den kampen er nå flyttet til søndag 18. mars. Årsaken er krøll med flybillettene nordover.

– Vi har fått beskjed om at Sarpsborg ikke hadde bestilt flybilletter til Alta i tide, og at flyene nå er fullbooket. Snille og medgjørlige som vi er sa vi ja til å flytte oppgjøret, selv om vi selvsagt reagerer på begrunnelsen. Denne kampen har Sarpsborg visst om siden terminlista ble satt opp lenge før sesongen startet i fjor. Det har vi gitt forbundet en tilbakemelding på, forteller Alta IFs oppmann og assistentrener Knut Roger Lillemoen.

Dette betyr at Alta IF i verste fall er klare for nedrykk før de skal spille årets siste hjemmekamp, noe som garantert vil gå utover billettinntektene. Skulle Vestli tape for Storhamar vil Alta IF fortsatt ha en mulighet. Hele den siste serierunden spilles samtidig søndag 25. mars klokken 17.30. Vestli møter serievinner Oslo-Studentene på bortebane, mens Alta IF skal til Tromsø for å spille mot Bravo.