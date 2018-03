Tredje strake seier for Eidar

sport

Eidar Johan Strøm vant lørdag formiddag spesielt hopp i Solan Gundersen vinterleker.

Han hoppet 47.5 og 48.5 meter og fikk dermed 244.7 poeng. Med det var han 0.8 poeng foran Kristian Høier på andre plass.



Senrere lørdag ettermiddag var det klart for langrennet i kombinert. Her ledet Eidar med 34 sekunder etter fredagens hopprenn, og var med det klar favoritt for å stikke av med seieren. Altaværingen tapte kun fire sekunder i langrennssporet, og krysset mållinjen 30 sekunder foran Johannes Gujord fra Byåsen på andre plass.

Eidar Johan Strøm har altså tatt gull i både spesielt hopp og kombinert under Solan Gundersen vinterleker de siste tre årene.