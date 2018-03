Slo erkefienden til liten nytte

sport

Alta 2 - BUL 26-30:

Med flere hundre tilskuere på tribunen ble det et spennende og fartsfylt lokalderby i Altahallen onsdag kveld. Alta 2 hadde ikke avgitt poeng på hjemmebane før gårsdagens naboduell, og spesielt Stian Parken gjorde sitt beste for å hindre at den gode statistikken skulle ryke. Den unge bakspilleren satte inn 12 scoringer, men det var likevel ikke nok.

BUL hadde nemlig litt flere strenger å spille på. Ikke minst leverte Niclas Lindholm Andersen en strålende match fra sin bakspillerposisjon. Han hamret inn ti scoringer og bidro sterkt til at gjestene fra Bossekop vant 30-26. Dette var utvilsomt en prestisjeseier for Rune Skaufels unge mannskap, men dessverre blir det ikke flere A-kamper for Lindholm Andersen & co denne sesongen.

Serievinner TSI har nemlig bestemt seg for å takke ja til en plass i opprykkskvalifiseringen. BUL trodde at de ville få sjansen i kvalik, og alt tydet på det. TSI hadde opprinnelig lagt inn en vegring mot opprykk. Men rett før fristen gikk ut ombestemte de seg, og dermed er det Tromsø-studentene som skal prøve å sikre en plass i allnorsk 2. divisjon.

– Det er selvsagt skuffende at det ikke ble kvalik. Vi rotet det til for oss selv da vi spilte fire bortematcher mot TSI (to kamper), Bravo 2 og Bravo 3 samme helg. Det ble for tøft med fire kamper på to dager, og de to tapene for TSI ødela våre sjanser. Klubben har tatt den blunderen på sin kappe. Det får vi dessverre ikke gjort noe med nå, sier timålsscorer Niclas Lindholm Andersen til A-sporten.

Han og lagkameratene var likevel oppriktig glade etter seieren i Altahallen.

– Dette var helt klart en kamp som betydde noe for oss. Det var sesongens siste seriekamp i 3. divisjon for vår del, og vi møtte et Alta IF-lag som var ubeseiret på hjemmebane. Jeg fikk fin flyt i matchen og traff godt på avslutningene, men dette var først og fremst en lagseier. Alle bidro på en veldig god måte, fastslår 18-åringen.

BUL ladet hele 17-10 til pause, og da regnet de fleste med at kampen var kjørt. Men Alta 2 gikk ut i et forrykende tempo etter hvilen og banket inn redusering etter redusering. Plutselig var det ikke så mange mål som skilte lagene, og spenningen var stor. Men gjestene viste seg som det beste laget i siste halvdel av andre omgang og hadde god kontroll i sluttminuttene.

– Alt klaffet før pause, og så gikk det plutselig mye tyngre. Det er klart at vi ble litt nervøse da Alta 2 traff på det meste i starten av andreomgangen. Men vi spilte på det sikre, gjorde det vi skulle og vant fortjent. Det var en fin seier for oss.

Det gjenstår fortsatt én helg med kamper for Lindholm Andersen & co. BULs 18-årslag spiller som kjent i den landsomfattende Lerøy 2-serien, og de skal til Bærum for å spille de siste seriekampene og sluttspillet 17.- og 18. mars. Her møter de Klæbu, Storhamar og Toten i gruppespillet. Så vil plasseringen avgjøre hvem de deretter skal møte. Kjelsås, Stavanger, Lillestrøm og Vestre Bærum er i den andre pulja.

Kampfakta

– Det har vært veldig lærerikt for oss å delta i denne serien. Vi har utviklet oss kjempemye, og det er oppmuntrende å se at vi kan spille helt jevnt med noen av landets beste lag på dette alderstrinnet. Vi gleder oss til de siste kampene, avslutter den hardtskytende 18-åringen.

3. divisjon menn avd. 1

Altahallen

Alta 2 - BUL 26-30 (10-17)

Mål for Alta 2: Stian Parken 12 (4), Fredrik Bruer 5, Lars Broks Mikko 3, Tom Kenneth Johansen 2, Håkon Lillemoen 2, Marius Holm Hansen 1 og Andreas Bjørkmann 1

Mål for BUL: Niclas Lindholm Andersen 10, Rikard Hanssen 5 (2), Kristian Karlstrøm 3, Aleksander Maisenhølder 3, Torkel Hanssen 2, Ask Mikkelsen 2, Erlend Strøm Johnsen 2, Henning Rushfeldt 1, Andreas Haddal 1 og Ole Nikolai Hætta 1 (1)

Utvisninger: Alta 2 1x2 min. BUL 3x2 min.

Dommere: Petter Ridder-Nielsen og Jan Petter Bugge