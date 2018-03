sport

Alta IF - BUL 15-28:

Onsdag kveld sikret BULs håndballdamer seriegull i 3. divisjon avdeling 2 og opprykkskvalifisering om seks uker. De møtte Alta IF til lokaloppgjør i Altahallen, og selv om hjemmelaget yppet seg litt i starten, hadde gjestene fra Bossekop full kontroll på kampen. De vant 28-15 og sikret med det lagets tolvte strake seier.

– Det ble akkurat som forventet. Alta var litt tøffe i kjeften i forkant av oppgjøret og mente at de er bedre i forsvar enn det vi er. Jeg tror vi trygt kan slå fast at det ikke stemmer, sier en smilende BUL-trener Vebjørn Slettli til A-sporten.

To av lagets mest sentrale spillere måtte forlate banen med skade i går. Thilde Ahlquist Kinov fikk en lårhøne, mens et vondt kne satte Hanne Handnes Bellika ut av spill.

– Det er bekymringsverdig, men jeg tror at begge vil være tilbake for fullt til kvaliken. Når vi også får Amanda Brendgen og Jessie Bellika fit for fight igjen, synes jeg det ser lovende ut. Da skal vi ha et lag som kan bite godt fra seg i opprykkskampene, sier Slettli.

Mye tyder på at BUL vil gå gjennom seriespillet uten å avgi poeng. BUL møter TSI og TSI 2 på hjemmebane i sine siste seriekamper. Matchene spilles 17.- og 18. mars.

– Vi var aldri truet i går. Det som ble prestert vil aldri i verden holde i en kvalik, men det var mye positivt å ta med seg fra oppgjøret. Vi var gode bakover, og det var flere unge spillere som tok ansvar. Ungjentene var hakket bedre enn mot Tverrelvdalen på tirsdag, mener han.

3. divisjon har ikke vært noe særlig til ufordring for BUL-damene. Men BUL-treneren avviser at klubben er helt nødt til å rykke opp for at årets sesong kan betegnes som vellykket.

– Vi har veldig lyst til å rykke opp, og med dette laget følger jeg at vi har en kjempesjanse til å klare det. Det hadde vært utrolig moro med et damelag fra Finnmark i allnorsk 2. divisjon. Samtidig er det ingen krise om vi mislykkes i kvaliken. Vi har alle muligheter til å få på plass et meget godt J18-lag som kan spille i Lerøyserien neste år hvis det ikke blir opprykk. Det viktigste er at det gode arbeidet som er lagt ned de siste årene blir videreført. Vi har massevis av gode spillere i alle posisjoner og en skikkelig positiv giv i gruppa som vi må klare å ta vare på, fastslår Slettli.

Opprykkskvalifiseringen spilles 13.- til 15. april. Det vil si at BUL-damene må gjøre en solid treningsjobb i påskeferien.

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde fått litt bedre matching inn mot kvaliken. Vi hadde en plan om å reise til Tromsø for å spille kamper, men det passer ikke med kvalikdatoen. Ideelt sett hadde vi tatt en tur til Oslo for å møte gode lag, men det er det dessverre ikke økonomi til. Vi må bare gjøre det beste ut av det og håpe at det er nok.

– Hva sier jentene til å måtte trene i påska?

– Vi har jo tradisjon for påskefeiring på fjellet her oppe, og det er nok mange som helst vil tilbringe tiden der. Samtidig har vi en flott spillergruppe som vet godt at vi er nødt til å gjøre en god treningsjobb i forkant av kvaliken. Jeg føler meg trygg på at det ikke vil bli noe problem. De som ikke vil, får bare la være, fastslår BUL-bossen.

Kampfakta

3. divisjon kvinner avd. 2

Altahallen

Alta IF - BUL 15-28 (6-15)

Mål for Alta IF: Ingvild Eriksen 6, Sunniva Olsen 2, Karina Sivertsen 2, Helene Boberg Stordalen 2, Johanne Wøhni Hansen 2 (1) og Guro Daae Klemo 1

Mål for BUL: Tonje Tauselv 6, Sunniva Hove 4, Ulrikke Rye Josefsen 4, Aurora Cecilie Pettersen Rist 3, Maja Romsdal 3, Hanne Handsnes Bellika 2, Kine Wistven 2, Linda Holst-Olsen Furulund 2, Thilde Ahlquist Kinov 1 og Mia Mathilde Danielsen 1

Utvisninger: Alta 1x2 min.

Dommere: Petter Ridder-Nielsen og Jan Petter Bugge