Jakter NM-suksess

sport

I år er det Steinkjer skiklubb som arrangerer norgesmesterskapet for juniorer.

NM starter med distanserenn i klassisk stil på fredag. Deretter blir det konkurranser i fristil lørdag, før det avsluttes med stafetter søndag. Skiklubbene i Nordlysbyen er godt representert under mesterskapet. På jentesiden stiller Alta IF-løperne Andrine Charlotte Ordemann Olsen (kvinner 17 år) og Magni Klevstad Jakobsen (kvinner 18 år). Også Amanda Adolfsen Darell fra Hammerfest deltar i 18-årsklassen. Det er for øvrig 111 og 91 startende i disse to klassene.

På herresiden er det litt flere deltakere. John Arne Bredal-Hansen fra Talvik IL stiller til start i klassen menn 17 år sammen med BUL-løper Hermann Nordstrand Fiksen og Nikolay Andreas Wilhelmsen fra Alta IF. Her er det hele 198 påmeldte løpere.

I gutter 18-årsklassen er det BUL-gutten Torjus Johansen, Jørgen Strøm fra Tverrelvdalen IL og Alta IF-løperne Fredrik Nilsen og Johannes Helsvig Nilsen som skal forsvare Altas ære. 162 løpere fra hele landet deltar i denne klassen. Sistemann ut er Eirik Skoglund Dahler fra BUL, som konkurrerer i klasse menn 19/20 år. Hele 219 løpere er påmeldt i denne klassen.

Totalt er det 895 unge langrennsløpere som skal i aksjon i Steinkjer.