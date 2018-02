Går sprint i Lahti

sport

Tirsdag klokken 12.00 offentliggjorde Norges skiforbund hvilke løpere som skal representere de norske fargene i de første verdenscuprennene etter OL. Norge har åtte plasser på fristilsprinten i Finland både på dame- og herresiden, og Finn Hågen Krogh fra Tverrelvdalen er blitt tildelt én av de plassene. Han er ikke tatt ut til å gå 15 kilometer klassisk.

– Vi står foran den siste verdenscupperioden med store renn i Finland, Norge og Sverige. Martin Løwstrøm Nyenget og Tiril Udnes Weng har med sine seire i Skandinavisk Cup sikret seg deltagelse i Lahti, Drammen, Holmenkollen og til verdenscuprennene frem til Tour de Ski sesongen 2018-2019. I den siste perioden er det viktig for Norge å kvalifisere utøvere for rød gruppe (topp 15 fra år til år) i sprint – og distansecupene. Ved at vi leder den totale verdenscupen, med Heidi Weng og Johannes Høstlot Klæbo, stiller vi med åtte utøvere både i sprint og distanse i Lahti. Med noen få unntak velger alle som var uttatt til OL i PyeongChang å delta i Lahti, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Slik ser den norske troppen ut:

Kvinner, sprint, fri teknikk:

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ragnhild Haga, Åsen IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Anne Kjersti Kalvå, Lundamo IL

Thea Krokan Murud, Søre Ål IL

Heidi Weng, IL Bul

Tiril Udnes Weng, Nes Ski

10 km klassisk:

Kari Øyre Slind, Oppdal IL

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ragnhild Haga, Åsen IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Anne Kjersti Kalvå, Lundamo IL

Thea Krokan Murud, Søre Ål IL

Heidi Weng, IL Bul

Tiril Udnes Weng, Nes Ski

Menn, sprint fri teknikk:

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IF

Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk og Hauger IF

Pål Golberg, Gol IL

Sondre Turvoll Fossli, Hokksund IL

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub

15 km klassisk:

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub