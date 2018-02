Tørster etter seier i Vasaloppet

sport

– Å gå 90 kilometer på ski er er noe ganske annet enn å teste på mølla, men det er veldig greit å få en bekreftelse på at jeg er i mitt livs beste form. Forutsetningene er bedre enn noen gang tidligere, og det skaper trygghet og selvtillit, sier Andreas Nygaard til A-sporten.

– På Eliassen-nivå

I formiddag var både Nygaard og Altas nye «proffsyklist» Odin Foldvik Eikeland på plass i universitetets testlab i Alta. Mens Foldvik Eikeland tråkket til på sykkelsetet, staket Nygaard avgårde i høyt tempo på tredemølla. Duoen ble nøye observert av Tor Oskar Thomassen og tre studenter som målte blodverdier. Og begge kunne konstatere at de er i kjempeform.

– Andreas har aldri testet bedre enn han gjorde i dag. Han er på et vanvittig høyt nivå akkurat nå. Målingene viser at han er like godt trent som Petter Eliassen var på høyden av karrieren, og det sier ikke så rent lite. Det er moro at også Odin fortsetter den fine utviklingen, kommenterer Tor Oskar Thomassen.

– Jeg har fått muligheten til å trene sammen med verdensmestre og olympiske enere de siste tre-fire årene. Det er klart at det hjelper på, smiler Nygaard, som faktisk studerer medisin ved siden av langrennssatsingen. Det er en krevende balansegang.

– Universitetet legger til rette for at jeg kan satse for fullt, og det er jeg veldig glad for. Så lenge man presenterer en plan og er strukturert går det helt fint å kombinere de tingene. Men det blir ikke tid til så mye annet, smiler talvikingen, som virkelig har gjort seg bemerket i langløpssirkuset det siste året.

Lader opp i Alta

Han presenterte seg for alvor da han vant langløpet i Kina og ble nummer to i Vasaloppet i fjor. Nå er det bare en drøy uke til årets utgave av Vasaloppet, og Nygaard er en av de største favorittene til å vinne. John Kristian Dahl slo Nygaard omtrent på målstreken i fjor, og da er det selvsagt seier som er målet denne gangen.

– Alle snakket om hvor nær jeg var førsteplassen i fjor. Det er klart at det ville vært moro å vinne, men jeg er kjempefornøyd med andreplassen. Jeg leverte et godt løp og var i posisjon til å kjempe om seieren. Det var det viktigste jeg tok med meg fra Vasaloppet 2017. Jeg ga alt, og hadde ikke en kalori igjen da jeg gled over målstreken. Da er det greit å akseptere en andreplass, sier 27-åringen.

– Hvor mye har du tenkt på det som skjedde for et år siden?

– Jeg har tenkt på det hver eneste dag. Så ærlig skal jeg være. Samtidig har det gitt meg motivasjon til å trene mer og bli en enda bedre skiløper. Testene i dag viser at jeg har lyktes godt med det arbeidet. Så får vi se om det er nok til å vinne i år. Det er veldig mange andre faktorer som spiller inn i en slik konkurranse, fastslår 27-åringen.

Vasaloppet går for øvrig av stabelen søndag 4. mars, og Nygaard skal lade opp til rennet i Alta.

– Jeg skal trene litt med lokale løpere som Daniel Strand og muligens Petter Eliassen, hvis han klarer å rive seg løs fra ungene noen timer. Det er mye styr rundt Vasaloppet, så jeg reiser ikke nedover før fredag i neste uke.

Tror Andreas vinner

Tor Oskar Thomassen er ikke i tvil om hvem han tror vinner langløpet neste søndag.

– Jeg blir overrasket dersom det er noen som klarer å slå Andreas. Han er kanskje den aller beste langløp-utøveren i verden akkurat nå. Men det er selvfølgelig mye mer enn den fysiske formen som avgjør et renn på 90 kilometer. Alt skal klaffe. Men Andreas har det som skal til for lykkes, fastslår Thomassen, som synes det er moro å jobbe med en så dedikert utøver.

– Andreas er mentalt sterk og har jobbet veldig hardt for å komme dit han er i dag. Det er utrolig artig at han lyktes. Han er en selvstendig utøver som har et kjempegodt team rundt seg, så jeg legger meg ikke opp i treningsopplegget. Men jeg har naturligvis studert treningsdagbøkene, og vi har hatt mange gode samtaler opp gjennom årene. Jeg liker også godt at han er såpass flink til å ta de lokale skiløperne med på gode treningsøkter når han er i Alta. En tvers gjennom fin fyr, smiler Thomassen.

Spennende år

Mens Nygaard forbereder seg til neste skirenn, er Odin Foldvik Eikeland i en oppkjøringsfase til sykkelsesongen 2018. Han fikk sin debut for det serbiske proffteamet Dare Gaviota under et sykkelritt i Spania for noen uker siden, men det er først i slutten av mars at sesongen virkelig starter. Den tidligere langrennsløperen scoret høyt på fredagens test. Nå venter noen uker med hardtrening i Spania.

– Jeg drar til Mallorca sammen med en kompis neste fredag. Der får jeg gjennomført veldig gode treningsøkter før sesongen starter 20. mars. Da er det ritt i Tunisia og Algerie, og jeg venter på en bekreftelse fra teamet om hvilken konkurranse vi skal delta i. Deretter går det slag i slag med ritt i blant annet Spania, England, Norge og Sverige. Sesongen avsluttes med konkurranse i Taiwan. Det blir en stor opplevelse, smiler 25-åringen, som i tillegg til internasjonale konkurranser skal delta i NM.

– NM-uka arrangeres 17.- til 21. juni, og der skal jeg være med. Målet er topp ti-plassering, forteller han.

Han har vært en ivrig bruker av testlaben som Tor Oskar Thomassen rår over. Thomassen har også hjulpet til med treningsopplegget.

– Jeg tester formen tre-fire ganger i året, og har gjort det i fire-fem år. Det er nyttig å se om treningen jeg legger ned bærer frukter. Tor Oskar har vært en viktig støttespiller for meg hele veien, og jeg setter stor pris på det han har gjort for meg, sier Foldvik Eikeland.

– Det er veldig artig at Odin har fått sjansen i et proffteam. Han har tatt steg for steg og jobbet målbevisst over lang tid. Han slet med luftveisproblemer da han gikk på ski, men det har han heldigvis fått skikk på etter at overgangen til sykkelsporten, sier Thomassen.

25-åringen fra Kviby ønsker å bruke det serbiske teamet som et springbrett videre.

– Målet er å kunne leve av å sykle. Teamet betaler for reise og opphold, men jeg får ikke lønn. Jeg satser på å vise meg frem og levere gode resultater, noe som kanskje gjør at jeg blir hentet av et større team. Jeg håper å en dag være heltidsproff. Men det er langt dit, avslutter han.