Slo russisk topplag

Rosenborg lå under til pause mot russiske Krasnodar, men snudde til 3-2-seier i torsdagens treningskamp i Spania. Alexander Søderlund var blant målscorerne.

Etter seieren var RBK-trener Kåre Ingebrigtsen svært godt fornøyd. Han følte kampplanen ble fulgt slik han håpet på.

– Det var en meget bra gjennomført match. Vi var flinke på frispilling i første omgang, men vi utnyttet det for dårlig. I annen omgang var vi en langt større trussel offensivt. Vi møtte et godt lag, og vi vant fortjent. Vi ble bare bedre og bedre etter hvert som kampen gikk, sa Ingebrigtsen i et videointervju lagt ut på Rosenborgs Twitter-konto.

Trønderne havnet bakpå allerede etter fire minutter i spanske Marbella. Oleg Sjatov utnyttet et ubesluttsomt RBK-forsvar og gjorde 1-0 med en markkryper fra utsiden av 16-metersfeltet.

Første omgang var jevnspilt og bød på få sjanser. Det skulle endre seg etter pause. I det 56. minutt utlignet Pål André Helland da han scoret på en retur etter et skudd fra Mike Jensen.

Bare et par minutter etterpå var kampen snudd. Nicklas Bendtner spilte til Birger Meling, som fikk med seg ballen og satte den i det lengste hjørnet.

Vakkert av Søderlund

Etter en time byttet RBK ut hele angrepstrioen. Helland, Bendtner og Samuel Adegbenro ble erstattet av Yann-Erik de Lanlay, Alexander Søderlund og Jonathan Levi.

Trønderklubben økte til 3-1 tolv minutter før slutt. Søderlund kom seg forbi en Krasnodar-forsvarer etter en finte og plasserte kula behersket i nettmaskene. En frekk variant, ifølge RBKs egen kampreporter.

Søderlund kom nylig tilbake til Rosenborg etter to år i franske Saint-Étienne.

Helt på tampen reduserte Pavel Mamaev til 2-3 for Krasnodar. På en retur sendte han ballen i mål via den ene stolpen.

Toppklubb

Krasnodar ligger på fjerdeplass i den russiske toppdivisjonen. Klubben er bare ett poeng bak toer Zenit St. Petersburg og treer Spartak Moskva. Vinterpausen tar slutt om litt over en uke. Tirsdag tapte laget 0-3 for Kristiansund i Marbella.

Stefan Strandberg er med Krasnodar til treningsoppholdet i Spania, men han tok ikke del i kampen mot gamleklubben. Den tidligere Rosenborg-stopperen har vært ute i lang tid på grunn av en akillesskade. 27-åringen har tatt sikte på å bli klar til neste sesong i Russland.

Tore Reginiussen spilte hele kampen for Rosenborg.