Jakob spiller ikke skjebnekampen

Det nærmer seg siste innspurt for Alta IFs håndballherrer, og Ottar Pettersens mannskap kjemper for sin tilværelse i allnorsk 2. divisjon. På søndag spilles sesongens kanskje aller viktigste kamp. Vestli gjester Altahallen, og hjemmelaget trenger sårt en seier for å holde seg foran Oslo-laget på tabellen. Foran helgas match er Vestli under nedrykksstreken. De har ett poeng opp til Alta IF, som enn så lenge er på trygg grunn.

– Det er ingen tvil om at dette er en kamp vi absolutt bør vinne. Samtidig er det viktig at vi ikke overdramatiserer betydningen av denne matchen. Det kommer ikke noe godt ut av det, fastslår Alta IF-trener Ottar Pettersen.

Tilbake i trening

En som definitivt ikke spiller på søndag er Jakob Bjerrang Pedersen. Den tidligere BUL-gutten kom tilbake til Alta rundt nyttår etter å ha tilbrakt et år i militæret, og bakspilleren har vært en viktig bidragsyter for laget. Han er ute med skade.

– Jakob er dessverre uaktuell denne helga. Han er tilbake i trening, men skulderskaden han pådro seg for noen uker siden er fortsatt ikke leget. Vi håper at han er tilbake før sesongen er over. Oppgjøret mot Vestli kommer imidlertid for tidlig for han, forteller Pettersen, som ellers har få utilgjengelige spillere foran søndagens sjebnekamp.

– Ole Kristian Lillemoen sliter også med en vond skulder, men han kan brukes i forsvar. Vi skal nok klare å stable et bra mannskap på beina, fastslår Alta IF-bossen.

Har jobbet med samspillet

Tidligere storskytter Tom Harald Granshagen gjorde comeback da Alta IF møtte Oslo-Studentene for en knapp uke siden. Også Ole Henrik Kristiansen har bidratt i enkelte kamper denne sesongen. Begge er med mot Vestli.

– Tom Harald ble kastet rett ut i det forrige helg. Han har trent litt, men spilt veldig lite håndball. Man merket at han var rusten, noe som er helt naturlig etter så lang tid på sidelinja. Nå har han fått en uke med gode treningsøkter, og er klar til å bidra, forteller han.

– Hvordan har dere ladet opp til matchen?

– Vi har jobbet med å få samspillet til å sitte skikkelig. Ellers har vi ikke gjort noe særlig annerledes. Det handler om å gjøre de tingene vi har lyktes med tidligere, og ikke prøve på så mye nytt. Vi må ikke la oss stresse unødvendig av tabellsituasjonen. Vi er fortsatt foran Vestli på tabellen, og skal være det også etter søndagens oppgjør, sier Pettersen.