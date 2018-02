Bevilger 400.000 til NM på ski

sport

– Finnmark fylkeskommune og Skialliansen i Alta går sammen for å lage folkefest i Finnmark under NM på ski i Alta, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

4.-8. april 2018 arrangeres det norgesmesterskap i langrenn del 2 og Statoil Norgescup-finale for juniorer i Nordlysbyen.

Det var fylkestinget i desember 2017 som bevilget 400.000 kroner til norgesmesterskapet. Fylkeskommunen og Skialliansen i Alta har nylig undertegnet samarbeidsavtalen.

– Viser hva Finnmark byr på

Geir Ove Bakken er hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel. Han gleder seg til NM på hjemmebane.

– Arrangementet er en fantastisk mulighet til å vise frem hva Finnmark har å by på, både når det gjelder idrettsanlegg, arrangementskompetanse og lokalt engasjement. Arrangøren har mål om å samle hele Finnmark til folkefest i Alta denne helga. Det blir aktiviteter for store og små.

Positiv anleggsutvikling i Alta

Hovedutvalgslederen ønsker å trekke frem den gode jobben kommunen og idrettslagene gjør for lokalbefolkningen i Alta.

– Skimiljøet i Alta har over flere år bygget opp et fantastisk skianlegg i Kaiskuru. Anlegget består av et løypenett og skistadion som holder World Cup-standard. Det skal bli utrolig spennende å følge arrangementet fra sidelinja, avslutter Bakken.