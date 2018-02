Til topps i Finland

sport

Bredden er ikke den samme som i «gamle dager», men det finnes fortsatt unge scootercrosskjørere med massevis av talent i Alta motorsportklubb. En av disse er Jan Even Romsdal. Unggutten konkurrerer i klasse junior 11-14 år, og han var på plass da det ble arrangert løp i finske Tornio sist helg. Romsdal kjørte raskest i begge heat og vant klassen overlegent med 50 innkasserte poeng.

Altaværingen var ti poeng foran finske Oskari Laamanen på andreplass. Johan Mathias K. Hætta fra Kautokeino kjørte inn til en flott sjetteplass. Karasjokingen Thor David A. Rasmus ble nummer åtte, Esaias Matheo Sokki (Kautokeino), nummer 12 og Patrick Lillevik (Alta) nummer 13.

Flere andre utøvere fra Finnmark deltok i Tornio. I klasse Pro Lite var det hammerfestingen Martin Mjelde Müller som stakk av med seieren. Det ble et spennende løp, der Mjelde Müller vant første heat. I heat nummer to ble han bare nummer fem, men det holdt akkurat til å vinne sammenlagt. Kautokeino-kjører Niillas Issat Hætta ble nummer åtte. Dette er for øvrig den samme klassen altaværingen Martin Moland konkurrerer i når han kjører proffløp i USA.

Alta motorsportklubb hadde også med en kjører i klasse junior 14-16 år. Emil Mikalsen klarte ikke helt å henge på de raskeste finlenderne, men noterte seg for en meget hederlig sjetteplass. Miika Lammi, som om sommeren konkurrerer mot Alta-guttene Mats Berg og Edvard Oliver Simensen i motocross, vant denne klassen.

Marius Ulriksen fra Hammerfest var eneste nordmann som stilte til start i Pro-klassen. Han endte på 14. plass. Eetu Karjalainen vant.