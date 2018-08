– Jeg satser på fredagskvelden

pluss

Salget har løsnet for Aronnesrocken, blant annet takket være Kai Olsen som går for et spennende program på fredagen.

I år er det første gang Aronnesrocken tar betaling. Styreleder Rune Suhr Berg har derfor stått utenfor nye Puskas og solgt billetter til festivalsugne altaværinger. Etter en treg start ser det mye lysere ut. De tør tallfeste sine ambisjoner.

– Solgt mye denne uken?

– Salget har gått bra. Torsdag formiddag viser salgsblokka 400 billetter, sier Suhr Berg.

– Hvor mange billetter håper dere å selge?

– Jeg forventer 1500 å se publikummere på sletta pr kveld. Vi har derfor trykket opp hele 1500 helgepass som vi håper blir solgt.

– Solgt mange helgepass?

– Til nå har vi solgt 300 helgepass og 100 enkeltbilletter, så dette lover godt, smiler styrelederen fornøyd.

Satser på fredagen

En av de som sikret seg billett torsdag formiddag var altaværingen, Kai Olsen.

– Jeg har ikke kjøpt helgepass for det var fredagens program som virket mest interessant, sier Olsen.

– Hvilke artister var det som lokket?

– Fredag spiller Violet Road og det er dette bandet som lokker meg til årets festival.