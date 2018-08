Politiet i Alta pågrep biltyven

pluss

Søndag ettermiddag klokken 13.44. meldte politiet i Finnmark at de hadde mottatt en anmeldelse om en stjålet bil i Alta.

Ved halv fire-tiden kunne de igjen melde på Twitter at poliitiet i Alta har pågrepet en mann (19) for å ha stjålet bilen. Han blir i tillegg anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, kjøring i ruspåvirket tilstand og besittelse av narkotika, skriver politiet.

– Bilen ble stjålet utenfor en privatadresse i løpet av natt til lørdag eller søndag morgen, bekrefter operasjonsleder Lars Rune Hagen, ved Finnmark politidistrikt. Han opplyser at politiet hadde en misstenkt i saken før mannen ble pågrepet.

Han vil ikke gi noen opplysninger om nøklene sto i tenningen, eller om bilen sto ulåst da den ble stjålet. Men han oppfordrer folk på et generelt grunnlag om å bli flinkere til å låse både bilen og boligen etter seg.