– Grundige vurderinger

I en by i vekst, som Alta er, mener Fylkesmannen det i vesentlig grad må være påregnelig at det blir bygging i dette området.

– Vedtakets begrunnelse er forholdsvis lang, hvor Fylkesmannen har gått grundig gjennom klagernes klagegrunner. Klagerne påberopte seg blant annet ulemper som følge av redusert utsikt. Av hensyn til det visuelle aspektet ved saken, og den påståtte betydningen det hadde for klagerne, valgte Fylkesmannen å dra på befaring for selv å besiktige de faktiske forholdene på stedet, sier rådgiver David Larsen hos Fylkesmannen i Finnmark.

Denne uka sendte Fylkesmannen brev til Alta kommune – og i samme farta sendte han like godt brevet direkte til Ali Khodabakshs som har ventet så lenge. Vedtaket er på hele 14 sider der alle klagepunkter er vurdert.

Klagegrunnene var flere; tap av lys, sol og utsikt, avkjørsel, forminneverdier, støttemur og trappeløsninger, utforming, tomtens beskaffenhet og utnyttelse. Ikke på noen av punktene fikk de medhold. Ulempen ved tap av utsikt og innsyn i sentrale oppholdsrom ble ikke ansett som større enn det som må anses påregnelig i et område avsatt til boligbygging.

Fylkesmannen har på tross av dette truffet følgende vedtak, 2,5 år etter at Verte arkitekter sendte den første søknaden om rammetillatelse:

«Fylkesmannen stadfester Alta kommunes vedtak av 23. oktober 2017 om rammetillatelse for nybygg til enebolig med hybel-/sokkelleilighet på gnr.. i kommunen.»

Det vil si at klagene ikke ble tatt til følge. I brevet skriver Fylkesmannen videre:

«...ikke se at omsøkt tiltak strider med materielle bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven».

Fylkesmannen har valgt å gi tillatelsen, til tross for at rammetillatelsen er i strid med arealplanens retningslinje, om at eneboligfortetting bør unngås i dette området. Fylkesmannen kom til at kommunen hadde gjort feil ved å ikke vurdere søknaden opp mot denne retningslinjen, men at feilen likevel ikke medførte ugyldighet.