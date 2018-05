– Vi får gratis is og mat

pluss

– Det har vært en veldig bra 17. mai så langt. Det er fint å se at så mange blir glad når vi spiller, sier Johanna Tau Strand og Martine Opgård (Begge 10 år), som spiller i Tverrelvdalen skolekorps.

I år var Alta musikkorps, Tverrelvdalen skole- og veterankorps, Aronnes Janitsjarm og Alta Jentesmell med i toget. Alle marsjerte staselig inn i parken på sentrum når togene ankom. Og flere ganger inntok de scenen for å fylle på med korpsmusikk i underholdningen, sammen med Alta Vocale.

– Jeg spiser is fort som en gris

Parken var fylt til randen med mennesker som ønsket å få med seg årets talere. Det hele startet med dikt laget av elever fra 1.- 4. klasse i Alta.

–Jeg spiser is, fort som en gris. Og fikk et glis. Jeg ser en russ som sitter på en buss. Når jeg går i tog ser jeg kanskje Finn Hågen Krogh. Jeg spiser pai med bildet av en hai, på 17. mai. Jeg synes Norge er rått i rødt, hvitt og blått, sa syv år gamle Martinus Søvik-Hagen, fra scenen.

Emma Baardsen og Nora Nilsen, som går i 3. trinn ved Rafsbotn skole, framførte også dikt denne formiddagen.

– Det var ganske artig å stå på scenen å lese dikt. Jeg hadde grua meg i forkant, men det gikk bra, sa Emma rett etter de hadde fullført på scenen. Nora hadde ikke gruet seg i det hele tatt, bare gledet seg.

– Hvordan kom dere på alt?

– Vi har gjort det mange ganger før, altså skrevet dikt.

Jentene skrev blant annet:

– På 17. mai er alle glad. Mange pynter seg, det er bra. Norge vi elsker deg hipp hurra, 17. mai det gjør meg glad.

Felles dugnad

Flere ganger ble publikummet minnet om å sette pris på det man har og det flotte landet vi bor i. Ordfører Monica Nielsen (Ap) framhevet også miljøperspektivet. Og spesielt plastsøppelet. Hun skrøt av kommunens flinke barn og unge, som hjelper til å rydde søppel, men hun ba også om en felles dugnad framover.

– Hvis vi alle sammen er med på det i kommunen vår, da kan vi bli en enda mer miljøvennlig by. Jegn synes at vi bare skal bestemme at det skal vi få til, sa hun.

Vær takknemlig

Runa Krempig var også trukket ut til å lese opp sin tale. Og hun la vekt på takknemlighet.

– Feir dagen med venner og familie, men vi må også huske på hvor heldig vi er som får bo i et så fritt land som Norge. I Norge kan vi si og mene det vi vil, uansett kjønn eller alder vi er i.

Hun synes også Alta er en spesielt god by og bo i.

– Det er et godt samfunn her og jeg kunne ikke tenkt meg å bo noen andre steder.

Krever øvelse

Et av høydepunktene etter toget er selvsagt både is, pølse og ballonger. I år hadde flere serveringssteder åpent, men køene var lange likevel.

Johanna og Martine fikk ikke ta del i dette på sentrum, men det er de vant til. Johanna deltok i korpset på 17. mai for fjerde gang, mens Martine er med for andre gang. De innrømmer at det kan være utfordrende å både spille og marsjere. Det krever øvelse.

– Det går greit, men det kan være litt vanskelig, sier Martine.

Johanna sier hun støtter seg til trommene for å holde takta.

– Hva tenker dere om at dere bruker dagen til å spille, mens andre barn spiser is og springer rundt?

– Vi får både gratis is og mat når vi kommer til Dalen, røper Johanna, men hun innrømmer at hun av og til skulle ønske hun kunne gjøre som de andre barna.

Spesielt nevner hun det å samle inn russekort.

– Vi får spist like mange is som de andre, smiler hun.

– Dere ser staselig og fin ut i uniformene, synes dere det selv?

– ja, men jeg skulle gjerne brukt bunaden min litt mer, sier Johanna.